Prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu ponovo su sinoć bile meta blokadera i njihovog divljačkog ponašanja. Razbijali su stakla, palili, lomili i sve redom uništavali.

Za njima je ostao haos, sve je uništeno, a gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, kao i građani, koje blokaderi napadaju jer drugačije misle, okupili su se danas u prostorijama SNS sa jasnom porukom da neće dozvoliti da im bilo ko uništava grad i zemlju!

Svi užasnuti stanjem koje su zatekli

Gradonačelnik Mićin je rekao da će i ovo prebroditi i pobediti!

- Poštovani građani Novog Sada i Srbije, iza mene možete videti kako nažalost jutros izgledaju prostorije SNS posle napada hordi blokadera koji su ih demolirali. Tako bi vam sutra izgledao Novi Sad, cela Srbija, ne daj Bože, da oni dođu na vlast. Ovde jasno možete da vidite šta je njihova politika, i šta u stvari oni žele. Samo mržnju, i nasilje, ali SNS nisu samo prostorije, SNS su ljudi. Mi ćemo ovo prebroditi i pobediti.

Gradonačelnik Novog Sada i građani ispred demoliranih prostorija SNS Izvor: sns

Građani koji su danas došli ispred prostorija SNS naglasili su da je "ovo slika i prilika kakva bi Srbija bila kada bi blokaderi došli na vlast.

- Evo kako od jutros izgledaju naše prostorije u Novom Sadu. Posle svih sinoćnih dešavanja, napada blokadera, danas ovako izgledaju naše porostorije, a sutra bi ovako izgledao ceo naš grad i naša zemlja, ako bi oni došli na vlast. Ovo je slika i prilika svega onoga za šta se oni bore i šta bi voleli da urade celoj našoj zemlji i našem gradu - poručila je jedna od građanki Novog Sada koja je pokazala šta je ostalo od prostorija SNS nakon napada blokadera.

"Nećemo dozvoliti da uništavaju naš grad"

- Ovo je slika i prilika mirnih protesta u Novom Sadu. Sinoć su demolirali prostorije SNS u Stražilovskoj ulici i na Bulevaru Oslobođenja. U sredu uveče su pokušali da razbiju prostorije na Bulevaru, da ih zapale, gde sam i sama bila unutra. Nećemo dozvoliti ovakvima da uništavaju naš grad. I suviše ga volimo da bi to pustili - poručila je druga.

Građani ispred demoliranih prostorija SNS Izvor: sns

"Ovim smo dodatno osnažili našu politiku"

- Možete da vidite kako danas izgledaju prostorije naše stranke nakon "novosadske kristalne noći". Upravo ovako bi izgledala Srbija ako bi se oni dočepali vlasti. Naša zemlja bi završila na zgarištu, kamen na kamenu ne bi ostao. Ono sto je predsedenik Srbij esinoć dobro rekao, jednu stranku ne čine njene prostorije nego politika. Ovim su dodatno osnažili našu politiku i sve nas više motivisali da tu politiku snažnije zastupamo. Mi ćemo ove prostorije da obnovimo, kao što smo obnovili i Srbiju nakon 2012. godine", rekao je još jedan građanin koji se jutros našao ispred prostorija SNS.

"Užasavajuće scene"

- Šok, neverica i tuga, ovako izgledaju prostorije SNS u Novom Sadu u samom centru grada posle jučerašnjeg napada blokadera. Ovo je u potpunoj suprotnosti sa duhom Novog Sada, i sa političkom tradicijom. Jasno pokazuje koliko je naša demokratija u velikom iskušenju. Da li je ovo politika koja treba dalje da vodi Novi Sad, Srbiju? Teško je bilo šta reći posle ovako užasavajućih scena - istakao je građanin Novog Sada.

1/8 Vidi galeriju Polomljene prostorije SNS u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV, Pink TV

Pogledajte kako su uništili prostorije SNS u Novom Sadu: