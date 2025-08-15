Slušaj vest

Blokaderi koji su sinoć pravili haos, demolirali sve pred sobom i tukli se sa policijom u Novom Sadu - danas su uhapšeni.

Kako se može videti na snimku, uhapšen je veliki broj blokadera.

Uhapšeni u Novom Sadu Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, drugu noć zaredom u Novom Sadu zabeleženo je divljačko nasilje blokadera naoružanih motkama i palicama. U svom siledžijskom pohodu čak njih 200 se postaralo da ostanu neidentifikovani jer su im lica bila maskirana.

Tim povodom oglasio se i ministar MUP Ivica Dačić i rekao da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 ljudi.

"Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet. Policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu", rekao je Dačić koji se noćas po drugi put obratio javnosti i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa.

