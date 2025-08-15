Slušaj vest

Blokaderi koji su sinoć pravili haos, demolirali sve pred sobom i tukli se sa policijom u Novom Sadu - danas su uhapšeni.

Kako se može videti na snimku, uhapšen je veliki broj blokadera.

Uhapšeni u Novom Sadu Izvor: Mup Srbije

Podsetimo, drugu noć zaredom u Novom Sadu zabeleženo je divljačko nasilje blokadera naoružanih motkama i palicama. U svom siledžijskom pohodu čak njih 200 se postaralo da ostanu neidentifikovani jer su im lica bila maskirana.

Tim povodom oglasio se i ministar MUP Ivica Dačić i rekao da su povređena najmanje 42 policijska službenika, nekoliko teže, a da je dosad uhapšeno 37 ljudi.