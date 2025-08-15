Politika
BRUTALNO NASILJE BLOKADERA U VALJEVU: Svim i svačim gađali i napadali policiju koja mirno stoji i brani se! Kamenice letele na sve strane (video)
Brutalno nasilje blokadera viđeno je sinoć i u Valjevu.
Bili su naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane. Ispaljivali su pirotehnička sredstva i sukobili se sa policijom.
Kako se može videti na snimku, blokaderi su svim i svačim gađali i napadali policiju koja mirno stoji. Morali su da podignu štit kako bi se odbranili od kamenica i drugih predmeta koji su leteli ka njima.
Kako je rekao danas ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na sinoćnim protestima policija je masovno i brutalno napadnuta, povređeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.
