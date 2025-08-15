Slušaj vest

Brutalno nasilje blokadera viđeno je sinoć i u Valjevu.

Bili su naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane. Ispaljivali su pirotehnička sredstva i sukobili se sa policijom.

Brutalno nasilje blokadera siledžija u Valjevu Izvor: Kurir

Kako se može videti na snimku, blokaderi su svim i svačim gađali i napadali policiju koja mirno stoji. Morali su da podignu štit kako bi se odbranili od kamenica i drugih predmeta koji su leteli ka njima.

