Građani Novog Sada okupili su se danas prostorijama Srpske napredne stranke, koje su maskirani nasilnici blokaderi naoružani šipkama i motkama sinoć demolirali i potpuno uništili.

Ujedinjeni, građani čiste šut i staklo koji su ostali kao posledica nezapamćenog divljačkog nasilja blokadera. U jezivom napadu blokadera razbijena su stakla, uništen inventar, polomljene i isprevrtane stvari, zidovi i podovi ofarbani farbom...

Dok sređuju uništene stranačke prostorije, neki od okupljenih su i zapevali patriotsku pesmu "Tamo daleko".

Građani ovim šalju poruku jedinstva i ljubavi prema Srbiji.

Odlučniji nego ikad pre, poručili su da neće dozvoliti da im uništavaju grad i zemlju.

Podsetimo, gradonačelnik Žarko Mićin je takođe u prostorijama stranke, odakle je poručio da će i ovo prebroditi i pobediti.

- Poštovani građani Novog Sada i Srbije, iza mene možete videti kako nažalost jutros izgledaju prostorije SNS posle napada hordi blokadera koji su ih demolirali. Tako bi vam sutra izgledao Novi Sad, cela Srbija, ne daj Bože, da oni dođu na vlast. Ovde jasno možete da vidite šta je njihova politika, i šta u stvari oni žele. Samo mržnju, i nasilje, ali SNS nisu samo prostorije, SNS su ljudi. Mi ćemo ovo prebroditi i pobediti.