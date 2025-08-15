Slušaj vest

I na ulicama Valjeva građani su sinoć mogli da vide zastrašujuće scene nasilja i divljanja blokadera! Tako se jedna grupa blokadera u kapuljačama i sa maramama preko glave okomila na pripadnike MUP koji su mirno stajali i samo radili svoj posao naobezbeđivanju javnog reda i mira. Međutim, blokaderi su sa sigurne udaljenosti bukvalno zasuli policajce klamenicama, dimnim bombama i topovskim udarima!

Na snimku koji je osvanuo na durštvenim mrežama vide se kako policajci ne reaguje na ovakve provokacije i kako stoički podnose nasilje razularene mase. 

Bili su naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane. Ispaljivali su pirotehnička sredstva i sukobili se sa policijom. Kako se može videti na snimku, blokaderi su svim i svačim gađali i napadali policiju koja mirno stoji. Morali su da podignu štit kako bi se odbranili od kamenica i drugih predmeta koji su leteli ka njima. 

Brutalno nasilje blokadera siledžija u Valjevu Izvor: Kurir

Kako je izjavio sinoć ministra policije Ivica Dačić u Valjevo je povređeno sedmora pipadnika MUP!

Ukupno je povređena su najmanje 42 policijska službenika, 26 u Beogradu, 7 u Valjevu, 9 u Pančevu.

Blokaderi u Beogradu Foto: Petar Aleksić

Divljačko nasilje blokadera mogli smo da vidimo i sinoć i na ulicama Beograda, Novog Sada, Kraljeva,Čačka... Letele su flaše, limenke, kamenice, tukli su blokaderi i policiju i građane, uništavali stranačke prostorije, bacali petarde i topovske udare.

- Gađanje kamenicama, uvrede, udaranje šipkama, palicama, stavljanje fantomki na glavu kako se ne bi utvrdio identitet. Policija je reagovala, upotrebila je hemijska sredstva gde je to bilo potrebno, kako se branila. Ovo je napad na državu - rekao je ministar policije i upitao ko ima pravo da udari policajca koji ne radi ništa i samo čuva javni red i mir.

Jedna od najgorih scena sinoć je zabeležena u Novom Sadu gde su blokaderi potpuno demolirali prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja.

