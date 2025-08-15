Slušaj vest

Ekipa Kurira zatekla je stravične prizore u prostorijama Srpske napredne stranke u Novom Sadu, koje su prethodne noći potpuno demolirane tokom protesta i nasilnog upada blokadera!

Ušli smo među polomljene stolove, prevrnute stolice, razbacane papire i uništene tehničke uređaje. Zidovi su išarani uvredljivim grafitima, a stakla razbijena do poslednjeg.

U svakom kutku oseća se bes, netrpeljivost i agresija koju su blokaderi ostavili za sobom.

Svedočimo posledicama čina koji ne odražava građanski bunt, već duboku, opasnu mržnju. Ovo nije samo politička poruka – ovo je poraz kulture dijaloga i demokratskog izražavanja neslaganja.

Prostorije SNS u NS jutro posle blokaderskog divljanja Izvor: Kurir

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, kao i građani, koje blokaderi napadaju jer drugačije misle, okupili su se jutros u prostorijama SNS sa jasnom porukom da neće dozvoliti da im bilo ko uništava grad i zemlju!

Gradonačelnik Mićin je rekao da će i ovo prebroditi i pobediti!

"Poštovani građani Novog Sada i Srbije, iza mene možete videti kako nažalost jutros izgledaju prostorije SNS posle napada hordi blokadera koji su ih demolirali. Tako bi vam sutra izgledao Novi Sad, cela Srbija, ne daj Bože, da oni dođu na vlast. Ovde jasno možete da vidite šta je njihova politika, i šta u stvari oni žele. Samo mržnju, i nasilje, ali SNS nisu samo prostorije, SNS su ljudi. Mi ćemo ovo prebroditi i pobediti".

Gradonačelnik Novog Sada i građani ispred demoliranih prostorija SNS Izvor: sns

Blokaderi koji su sinoć pravili haos, demolirali sve pred sobom i tukli se sa policijom u Novom Sadu - danas su uhapšeni.

Kako se može videti na snimku, uhapšen je veliki broj blokadera.