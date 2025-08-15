Slušaj vest

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali odgovorio je predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, koji je uputio pismo premijeru Đuri Macutu.

"Šta radi gazda blokadera dok oni kidišu na prostorije Srpske napredne stranke? Piše otvorena pisma...", prokomentarisao je ministar Siniša Mali, koji je dodao da je "Đilas zaista najveći svih vremena. Lopov, naravno".

Naime, predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas je u otvorenom pismu upitao premijera Macuta ima li hrabrosti da sazove vanrednu sednicu i po hitnom postupku smeni ministra policije Ivicu Dačića i dodajući da "parama iz budžeta države Vučić plaća na hiljade kriminalaca i batinaša koje huška na na narod".

"Nadahnut nasiljem, inspirisan novcem koji je stekao dok je sedeo u nešto udobnijoj fotelji nego danas, Đilas piše. Svojim blokaderima, nasilnicima koji lome i tuku građane po ulici, napadaju policiju i vojsku, pa malo ministrima, pa predsedniku, pa premijeru. Pune ruke posla ima otkad državnog posla nema", objavio je Mali na svom Fejsbuk profilu i dodao:

"Čovek bez političkog i ljudskog integriteta, bez trunke morala i časti, čovek koji je opljačkao Beograđane dok je bio gradonačelnik, koji je unazadio funkcionisanje glavnog grada Srbije, doveo ga do ruba bankrota, danas daje sebi za pravo da analizira društvene događaje...

Čovek koji pravi haos, da bi ga kritikovao.

Čovek koji je naplaćivao vrtiće skuplje, danas „brine“ o deci, mladima.

To bi bilo, ukratko, sve što bi građani Srbije, trebalo da znaju o Đilasu i njegovoj politici iz fotelje.

Baš tako je i vodio glavni grad. Nije bio sa građanima Beograda, nije razgovarao sa njima, nije razvijao grad, nije ulagao ni u šta osim u lične račune.

Baš kao što danas svoje blokadere pisanjem pisama huška na institucije, dok planira kako da se opet dočepa nekog budžeta. Jer, lopov je neizlečiva dijagnoza.

Slika razbijenih prostorija SNS-a u Novom Sadu je i slika kako bi izgledala Srbija kada bi njome upravljali baš takvi koji se za to bore.

To smo već videli – razoreno, slomljeno, bez političkog uticaja u svetu, bez ekonomskog razvoja, osiromašeno, tužno…