"DANAS NOVI SAD I SNS, A SUTRA ČITAVA DRŽAVA" Maja Gojković iz uništenih stranačkih prostorija poručila: Ovo je politićki program huligana i bandi
Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković obratila se iz stranačkih prostorija SNS u Stražilovskoj ulici u Novom Sadu koje su blokaderi potpuno uništili prethodne noći.
- Svako ko prolazi danas ovde može da vidi kako izgledaju prosotrije naše stranke nakon jučerašnjog pira i pohoda hordi blokadera koji su uništili i unakazili sve što su mogli. Zaključak je da danas ovako izgledaju prostorije u SNS-u tako i naše prostorije izgledaju na Bulevaru oslobođenja. Svi Novosađani i građani Srbije mogu da zamisle da će ovako da izgleda čitava Srbija ako zločinačke fašističke namere ovih ljudi koji su rušili zauzmu Srbiju. Na delu je njihov politički program o kome su pričali bajke i govorili da su to protesti nekakvih studenata i nezadovoljnih građana. Ovo je politički program huligana i bandi. Danas Novi Sad i SNS, a sutra čitava država - rekla je Gojković.
"Ovo sutra može biti vaša kuća"
Jedna od građanki koja je u prostorijama SNS, gde je u toku akcija čišćenja, pokazala je šta su blokaderi uradili sinoć tokom nasilničkog pohoda.
- Ovako izgleda njihova politika! Sinoć su ovo bile prostorije SNS, sutra ovo može biti vaša kuća, vaše dvorište, vaši lokali...", poručila je ova građanka iz prostorija SNS.
