Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da su se odgovorni ljudi distancirali od blokadera i da ne žele da učestvuju u divljačkom nasilju.

Kaže da su ostali samo oni blokaderi koji su natopljeni mržnjom i koji žele građanski rat.

"Od ekstremista, koje N1 televizija zove građanima i kada opisuje izveštaje sa svih tih lokacija, oni kažu "građani bacaju šta stignu na policiju." Pazite, "građani bacaju šta stignu", pa kakva je to formulacija? Šta je građanski nositi motku u sred Novog Sada, koji je bio predstavnik kulture?

A u građanskom ratu nema pobednika. Posle građanskog rata ostaje tuga i ostaju izgubljene generacije. Naš narod ima to istorijsko sećanje koje nas uči kao lekcija i podsetnik šta znači građanski rat, šta znači bratoubistvo i šta znači kad jednom prokockate državu, koliko dugo treba da je povratite. Ona može u danu da nestane.