Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Milica Đurđević Stamenkovski istakla je da su se odgovorni ljudi distancirali od blokadera i da ne žele da učestvuju u divljačkom nasilju.

Kaže da su ostali samo oni blokaderi koji su natopljeni mržnjom i koji žele građanski rat.

"Od ekstremista, koje N1 televizija zove građanima i kada opisuje izveštaje sa svih tih lokacija, oni kažu "građani bacaju šta stignu na policiju." Pazite, "građani bacaju šta stignu", pa kakva je to formulacija? Šta je građanski nositi motku u sred Novog Sada, koji je bio predstavnik kulture?

 A u građanskom ratu nema pobednika. Posle građanskog rata ostaje tuga i ostaju izgubljene generacije. Naš narod ima to istorijsko sećanje koje nas uči kao lekcija i podsetnik šta znači građanski rat, šta znači bratoubistvo i šta znači kad jednom prokockate državu, koliko dugo treba da je povratite. Ona može u danu da nestane.

Verujem u Srbiju, verujem u mudrost našeg naroda i nemam dilemu da će ta Srbija da pobedi", istakla je ministarka. 

Ne propustitePolitika"KADA UDARITE NA POLICIJU I VOJSKU, TO JE NAPAD NA DRŽAVU I ZAKON" Stamenkovski oštro reagovala na nasilje blokadera: Na kojoj tački sveta bi se ovo tolerisalo?
Screenshot 2025-08-14 094132.jpg
Politika"SRBIJA NEĆE DOZVOLITI DA NAS GURNU U HAOS" Stamenkovski o divljačkom nasilju blokadera: Vlast se osvaja na izborima, a ne kamenicama i molotovljevim koktelima
Screenshot 2025-06-17 080244.jpg
Politika"ONI, KOJIMA SMETA SRPSKA ZASTAVA U NOVOM SADU, ŽELE OTCEPLJENU VOJVODINU" Ministarka Stamenkovski poručila: Nemojte pred tim da zatvaramo oči! (video)
Screenshot 2025-08-13 092245.jpg
DruštvoBOGDANOVIĆI SU PRIMER NAJJAČE SNAGE, ZAJEDNIŠTVA I TOLERANCIJE: Ministarka Stamenkovski obišla osamnaestočlanu porodicu na Goliji (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski Golija Bogdanovići.jpg