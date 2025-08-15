Slušaj vest

„Sela, ovoga puta Sente, mesta su gde se sreću i susreću i na najbolji mogući način povezuju vere i nacije“, rekao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabićnakon prošlonedeljnih Miholjskih susreta u vojvođanskom selu Tornjoš i dodao:

„Učinjeno je to koncertom vojvođanskog benda Sivarvanj („Duga“), čiji su izvođači Mađari, a koji svojim jedinstvenim repertoarom grade mostove između naroda, pokazavši da ova manifestacija okuplja i spaja ljude bez obzira na njihovo poreklo“.

U isto vreme, svoje Miholjske susrete prvi put je organizovalo Bačko Petrovo Selo Opštine Bečej, koje je poznato po tome da je čak 103 porodice steklo krov nad glavom preko programa dodele napuštenih seoskih kuća sa okućnicom koje Ministarstvo za brigu o selu uspešno sprovodi već petu godinu.

Banatsko selo Tornjoš, u kome zajedno žive Mađari, Rusini, Srbi i Romi, ove godine priredilo je program koji je dočarao multikulturalni duh, objedinio muziku, sport, gastronomiju i tradiciju. Nesvakidašnji muzički nastup okupio je na stotine ljudi iz okolnih banatskih sela. Hitovi Zvonka Bogdana, Plavog orkestra ili romske himne Đelem-Đelem prepevane su na mađarski, a nacionalne rusinske i mađarske pesme na srpski i romski jezik, istakavši bogatstvo i lepotu kulturne raznolikosti ovog kraja.

Posebnu atmosferu doneli su i gosti iz Rumunije, Mađarske i Slovačke, sa kojima je selo Tornjoš pobratimljeno već godinama. Njihove zastave su se vijorile na bini, a zajedničko učešće u programu bilo je pravi primer međunarodnog prijateljstva.

Jedan od najsvečanijih trenutaka bila je tradicionalna misa u katoličkoj crkvi, tokom koje se svake godine osvećuje brašno. Od tog brašna mesi se „novi hleb“, simbol blagostanja, sloge i plodnosti, koji za meštane ima posebno duhovno značenje.

„Miholjski susreti u Tornjošu još jednom su pokazali da kulturna raznolikost nije prepreka, već bogatstvo koje povezuje ljude i čini da selo bude živo, otvoreno i gostoprimljivo“, rekao nam je Igor Cipo iz ovog sela.

Pored uobičajenih sportskih nadmetanja, prvi put je održano takmičenje u rvanju, veoma popularanom sportu u Senti. Posetioci su nakon toga mogli da probaju čak 19 vrsta kolača od maka i uživaju u kuvanju gulaša na tradicionalan način.

Prethodne nedelje sretali su se i susretali žitelji i gosti Babušnice, Paraćina, Brusa i ponovo Aleksinca i Boljevca. U Gorčincima kod Babušnice izabrana je najbolja šljivovica, posni pasulj i banica. U Paraćinu su se odmeravale snage u seoskom višeboju, ali se i izvodile narodne igre i pesme. U Boljevcu je priređena sarmijada, a u selu Zlatare kod Brusa - sabor lovaca i frulaša.

I narednog vikenda bogat sportski i kulturno-umetnički program se nastavlja u selima – Vršca, Žagubice, Majdanpeka, Sjenice, Vrnjačke Banje i Trgovišta. Svi zainteresovani posetioci mogu da dođu i uživaju kako u programu tako u ukusnim specijalitetima svojstvenim ovim krajevima. Poziv je otvoren, kažu ljubazni domaćini.