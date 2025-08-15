BLOKADERI MOLE DA IH NE SNIMAJU DOK PALE I RUŠE! Uplašili se da će biti identifikovani: "Tako nam ne pomažete"
Blokaderi nasilnici počeli su po društvenim mrežama da dele apele da se ne snimaju kako pale i ruše kako ih policija ne bi mogla identifikovati!
Vandali blokaderi koji su sinoć doslovno palili i uništavali sve pred sobom, objavili su na stranici "ETŠ Nikola Tesla u blokadi" poruku da im drugi blokaderi odmažu snimanjem kako sprovode nasilje, jer ih tako policija brže nađe.
"Ljudi, ne mora da se snima sve što se dešava, tako ne pomažete, već isključivo odmažete onima koji su sa nama", napisali su u toj objavi.
Blokaderi su poslednjih dana svojim nasilničkim ponašanjem, divljanjem, brutalnim napadima na građane koje drugačije misle, ali i na pripadnike policije koji su čuvali javni red i mir, vandalizovanjem i paljenjem prostorija Srpske napredne stranke, jasno pokazali ko je ko i kakvu budućnost priželjukuju Srbiji - budućnost nasilja i bezumlja, utopljena u suzama i krvi njihovih neistomišljenika.
"Da sumiramo sinoćnji brutalni napad na policiju, bez ikakvog povoda i razloga policija je napadnuta masovno i brutalno! Bili su pokušaji nasilnih proboja kordona... Sinoć je povređeno 75 policajaca, preksinoć 27, veče pre toga 19... Nijedna intervencija nije bila bilo gde u Srbiji pre nego što je policija napadnuta!", rekao je ministar MUP Ivica Dačić u obraćanju uživo povodom sinoćnjih nereda u više gradova Srbije i brutalnih napada blokadera na policiju.
Ministar je saopštio da su među 114 privedenih izgrednika i nasilnika koji su napadali policiju i tri strana državljanina: jedan Hrvat, jedan Slovenac (poreklom iz Srbije) i jedan Italijan, na privremenom radnom boravku u Srbiji.