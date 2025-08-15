Slušaj vest

Blokaderi nasilnici počeli su po društvenim mrežama da dele apele da se ne snimaju kako pale i ruše kako ih policija ne bi mogla identifikovati!

Vandali blokaderi koji su sinoć doslovno palili i uništavali sve pred sobom, objavili su na stranici "ETŠ Nikola Tesla u blokadi" poruku da im drugi blokaderi odmažu snimanjem kako sprovode nasilje, jer ih tako policija brže nađe.

"Ljudi, ne mora da se snima sve što se dešava, tako ne pomažete, već isključivo odmažete onima koji su sa nama", napisali su u toj objavi.

objava ETŠ Nikola Tesla u blokadi na Iksu Foto: Printscreen X

Blokaderi su poslednjih dana svojim nasilničkim ponašanjem, divljanjem, brutalnim napadima na građane koje drugačije misle, ali i na pripadnike policije koji su čuvali javni red i mir, vandalizovanjem i paljenjem prostorija Srpske napredne stranke, jasno pokazali ko je ko i kakvu budućnost priželjukuju Srbiji - budućnost nasilja i bezumlja, utopljena u suzama i krvi njihovih neistomišljenika.