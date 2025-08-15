OGLASILA SE NS POLICIJA POVODOM SPEKULACIJA O DEČAKU (12): Zatečen u grupi koja je flašama gađala policiju, deda došao po njega
Novosadska policija javnost je obavestila o sledećem:
Dvanaestogodišnjak iz Sremske Mitrovice zatečen je u grupi lica koja su staklenim flašama gađala prostorije SNS i pripadnike policije prilikom intervencije. Doveden je u službene prostorije na način koji je u skladu sa zakonom.
U policiji je izjavio da je došao iz Sremske Mitrovice sa dedom, koji je ostao na Kvantaškoj pijaci i da je, zatim, učestvovao u napadu na objekte i policiju.
S obzirom na to da je zatečen sam na ulici, oko ponoći, dečak je predat u nadležnost radnicima Centra za socijalni rad, a o događaju je sačinjena odgovarajuća dokumentacija. Na poziv radnika Centra, dečakov deda, koji se, inače, jedini stara o njemu, došao je po njega, oko 3 sata ujutru.
Takođe, o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo koje se izjasnilo da dečak, s obzirom na uzrast, nije krivično i prekršajno odgovoran, saopštila je novosadska policija.
Kurir.rs