Slušaj vest

Novosadska policija javnost je obavestila o sledećem:

Dvanaestogodišnjak iz Sremske Mitrovice zatečen je u grupi lica koja su staklenim flašama gađala prostorije SNS i pripadnike policije prilikom intervencije. Doveden je u službene prostorije na način koji je u skladu sa zakonom.

U policiji je izjavio da je došao iz Sremske Mitrovice sa dedom, koji je ostao na Kvantaškoj pijaci i da je, zatim, učestvovao u napadu na objekte i policiju.

S obzirom na to da je zatečen sam na ulici, oko ponoći, dečak je predat u nadležnost radnicima Centra za socijalni rad, a o događaju je sačinjena odgovarajuća dokumentacija. Na poziv radnika Centra, dečakov deda, koji se, inače, jedini stara o njemu, došao je po njega, oko 3 sata ujutru.

Takođe, o svemu je obavešteno Više javno tužilaštvo koje se izjasnilo da dečak, s obzirom na uzrast, nije krivično i prekršajno odgovoran, saopštila je novosadska policija.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"ZAMISLITE DA JE NEKA SRBENDA ODAVDE OTIŠLA U ZAGREB..." Dačić pita: Šta traži državljanin Hrvatske na protestu? Evo ko su privedeni Hrvat, Slovenac i Italijan
1.jpg
PolitikaBLOKADERI MOLE DA IH NE SNIMAJU DOK PALE I RUŠE! Uplašili se da će biti identifikovani: "Tako nam ne pomažete"
IMG-20250814-WA0069.jpg
PolitikaSRAMOTA BEZ PRESEDANA! SNIMAK POLICIJSKE AKCIJE IZ 2020. PREDSTAVILI KAO DA SE DEŠAVA SADA! Šolakovi demantovali svoju lažnu vest, ali ona i dalje na portalu
Valjevo+.jpg
BeogradRUŠILI, UNIŠTAVALI, PALILI Tužne slike iz Beograda: Evo kakav su rusvaj blokaderi ostavili za sobom posle divljanja (FOTO)
Screenshot 2025-08-15 131709.png
Politika"AJDE NEKO, AJDE NEKO" Osvanuo najnoviji snimak blokaderskog divljaštva, ovako kidišu i staklenim flašama gađaju policiju koja samo stoji, psuju i vređaju VIDEO
1231321.jpg