"Dragan Đilas, najveći politički lopov svih vremena, propali opozicionar i gazda blokadera, on je našao za shodno da nekoga poziva na moral i profesionalizam?! To je sve što on nikada nije imao – bez morala, a svoj "mašinski mozak" koristi za ispumpavanje narodnih para iz države i upumpavanje na svoje lične račune! I sada vidimo da Đilasu nije dovoljno to što je opljačkao sve dok je bio na vlasti, već danas gazduje onima koji pale po Srbiji, napadaju građane i policiju i vojsku, razbijaju i pale prostorije SNS-a", napisala je danas na svom Instagram nalogu potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Tome sam lično svedočila u prostorijama stranke u Novom Sadu, sa predsednikom Milošem Vučevićem, njegovim sinom i našim saborcima kada su fašisti hteli sve da nas ubiju. Valjda računa da će mu ti fašisti sa fantomkama i maramama preko lica, koji noćima razbijaju sve pred sobom, biti prečica za dolazak na vlast, jer ne postoji drugi način da se ponovo dočepa državnih para pošto na izborima jedva dobaci do cenzusa. Narod ga neće!

Narod neće da se vrati na vlast Dragan Đilas, ekonomski egzekutor Srbije, lopov koji je zatvarao fabrike, pola miliona ljudi ostavio na ivici egzistencije, dok je milione upumpavao na svoje bankovne račune širom sveta. I sada taj isti hoće na vlast krvavom prečicom, pa finansira prolivanje krvi na ulicama naših gradova.

Malo je Đilasu 619 miliona evra, koliko su njegove firme zaradile dok je on bio na državnim funkcijama. Zafalilo mu miliona, pa bi ponovo da pljačka narodne pare, da pustoši budžete koji nikad puniji nisu bili, zahvaljujući odgovornoj ekonomskoj politici našeg predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića. Navikao je on da uništava i pustoši sve čega se dotakne.

Ali jedno treba da zna Dragan Đilas i te njegove razbijačke horde – nećemo mu prepustiti Srbiju, niti ćemo mu dozvoliti da uništi budućnost svim njenim građanima! A što se lečenja tiče – u slučaju Dragana Đilasa kleptomanija nije samo bolest, već karakterna osobina i stanje duha - navodi se u saopštenju.