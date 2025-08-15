NIJE IMAO PRIMEDBE NA RAD DRŽAVNIH ORGANA Zaštitnik građana Pašalić posetio privedenog stranog državljanina
Zaštitnik građana Zoran Pašalić je danas posetio privedenog državljanina Hrvatske, koji je uhapšen sinoć tokom javnih okupljanja u Beogradu, a koji je nekoliko sati ranije došao u Srbiju.
Zaštitnik građana je istakao da hrvatski državljanin nije imao nikakvih primedbi na rad državnih organa prilikom privođenja i
zadržavanja, kao ni prilikom davanja iskaza.
Zaštitnik građana će ispratiti udaljenje državljanina Republike Hrvatske sa teritorije Republike Srbije.
Obrativši se danas građanima Srbije uživo povodom sinoćnjeg nasilja blokadera i brutalnih kontinuiranih napada na policiju u više gradova Srbije, ministar MUP Ivica Dačić je saopštio da su među 114 privedenih izgrednika i nasilnika koji su napadali policiju i tri strana državljanina.
- Kad je reč o privođenjima, ovde je reč samo o čistim napadima na policiju a ne vređanju, zviždanju, političkim parolama... Policija je napadnuta masovno i masivno, kamenicama, motkama, šipkama, držalicama, flašama sa zaleđenom vodom, pirotehničkim sredstvima, a privedena su i 3 strana državljanina.
Kurir.rs