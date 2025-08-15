Slušaj vest

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je danas posetio privedenog državljanina Hrvatske, koji je uhapšen sinoć tokom javnih okupljanja u Beogradu, a koji je nekoliko sati ranije došao u Srbiju.

Zaštitnik građana je istakao da hrvatski državljanin nije imao nikakvih primedbi na rad državnih organa prilikom privođenja i
zadržavanja, kao ni prilikom davanja iskaza. 

Zaštitnik građana će ispratiti udaljenje državljanina Republike Hrvatske sa teritorije Republike Srbije. 

1.jpg
Ivica Dačić Foto: Mup

Obrativši se danas građanima Srbije uživo povodom sinoćnjeg nasilja blokadera i brutalnih kontinuiranih napada na policiju u više gradova Srbije, ministar MUP Ivica Dačić je saopštio da su među 114 privedenih izgrednika i nasilnika koji su napadali policiju i tri strana državljanina.

- Kad je reč o privođenjima, ovde je reč samo o čistim napadima na policiju a ne vređanju, zviždanju, političkim parolama... Policija je napadnuta masovno i masivno, kamenicama, motkama, šipkama, držalicama, flašama sa zaleđenom vodom, pirotehničkim sredstvima, a privedena su i 3 strana državljanina. 

