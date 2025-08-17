Slušaj vest

Iz regiona stižu informacije o postojanju vojnog sporazuma između Tirane, Prištine i Zagreba. Prema dostupnim navodima, reč je o dokumentu koji obuhvata više tačaka saradnje, među kojima se posebno ističe zajedničko naoružavanje i koordinacija vojnih resursa.

U kontekstu sve dinamičnijeg geopolitičkog okruženja, analitičari upozoravaju da se ne može isključiti nijedan scenario – od jačanja defanzivnih kapaciteta, preko preventivnog delovanja, pa sve do mogućih ofanzivnih operacija.

Gosti emisije "Ni pet, ni šest" kod voditeljke Jovane Grgurević koji su detaljnije pričali o ovoj temi bili su Dragoslav Bokan, sa Instituta za nacionalnu strategiju, Dragan Vujičić, novinar, Dimitrije Petrović, novinar Kurira i Goran Šarić, teolog i istoričar.

Bokan je komentarisao ciljeve povodom najava sklapanja ovog vojnog saveza:

- Kada je reč o tom dogovoru, polazna tačka za nas je da verujemo u njega jer sve što deluje opasno i van naše zemlje, deluje kao propaganda, a najteže je uveriti se da je to stvarno istina. Mi bismo voleli da nema smrti, ratova i problema, ali se u životu to jako teško izbegava. Prvo da poverujemo u realnost, dakle pada kiša, pa da ponesemo kišobran, makar toliko. Najopasnije je kada čovek nadama prikrije realnost, kao kada se dete pokrije jorganom pa misli da je izbeglo opasnost.

Petrović je ispričao kako je bilo na putu, ali i šta ga najviše ostavilo bez teksta u Hrvatskoj.

- Pažnju je privukla 30-godišnjica "Oluje", vrlo brzo smo se organizovali, a čim smo došli do granice videli smo gde dolazimo. Odmah su nas odvukli u stranu, dva tri sata bez ikakvog razloga, oduzeli su nam dokumenta. Nas je bilo petoro u kolima, to nam je odmah pripremilo teren za ono što ćemo videti u Kninu. Kako smo doši u Knin, iznenadio sam se, znao sam koliko je jak nacionalizam, znao sam da je 500.000 ljudi došlo na Tompsonov koncert. Međutim, nisam očekivao da je ceo grad u ustaškim, nacističkim, obeležjima. Pažnju su mi privukla deca, oni sa pet godina nose majice "za dom spremni". Frapirao sam se jer je Knin lep gradić, ništa me nije vuklo da ću zateći baš takve scene - započeo je Petrović, pa dodao:

- Kasno smo došli zbog granice, putovali smo 14 sati, a odmah nas je dočekao topao doček. Oni su znali da dolazimo, muzika je bila pojačana do daske i to Tompsonove pesme, tada smo znali gde smo došli.

Vujičić se nadovezao, pa izneo tvrdnju da živimo u vremenu zla i da mirno ostati neće ni kod nas, a ni širom sveta:

- Ovo je trenutak zla, oseća se vreme zla i dogodiće se nešto ružno. Šanse da se ne ponovi zaista su male. Kada bismo kod nas ove blokadere koji su razbijali slali u vojsku, njihove majke bi ustale i bile bi protiv toga jer to nije demokratski. Oseća se ovo vreme, zla se dešavaju u Ukrajini, Aziji, a ovde kod nas ostati mirno neće. To su ciklusi koji se ponavljaju.

