Predsednik Republike SrbijeAleksandar Vučić gostovao je u Dnevniku 2 na RTS 1.

Vučič je na početku komentarisao nasilje blokadera na ulicama.

- Ne mogu da budem neko ko će biti zadovoljan, to utiče na život svih građana naše zemlje, ekonomija i dalje raste, ali manjom brzinom. Imamo mnogo problema u domaćem PDV, u broju turista, upravo zbog neodgovornog ponašanja dela političke elite i nemira koje neko prouzrokuje. To je najvećim delom izazvano spolja. Sve su to trikovi koji su viđeni u različitim političkim obojenim revolucijama. Nisu to neke novine i drugačije stvari, pa je sad neko izmislio da mora svakog dana da govori o policijskoj brutalnosti.

- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne žele izborima. Od početka su govorili da neće izbore, a onda kada smo im nudili nisu hteli, a kada su shvatili da moramo da rešavamo stvari, onda su tražili nešto što znaju da neko ne može da im ispuni da bi neredima došli na vlast.

- Neki ljudi su rekli, idemo da tučemo političke neistomišljenike jer su hteli da brane svoju kuću. Onda idemo na prostorije političkih stranaka. Nikada se nije dogodilo da neko sistematski uništava prostorije političke stranke. Nismo imali dovoljno snaga da sprečimo. Tu noć kad se to dešavalo ja sam brinuo i životu 300 ljudi jer sam video zveri koje su kidisale. Spalili bi ih kao u Glinskoj crkvi. Da nije bilo pripadnika vojske koji je ispalio hitac u vazduh, u skladu sa pravilom službe, u trenutku kada je bio povređen, spasavajući živote svojih pripadnika i štićenog lica.

- Doživeli smo da neko ko priča o profesionalizmu, novinar N1, kaže ovde je sve mirno. Razbijaju prostorije, ali sve je mirno i u redu. E to je slika obojene revolucije u kojoj mora da se širi mržnja prema nekome. Sve su uništavali pred sobom. Ceo program se sveo na motke, šipke, kamenice, uništavanje. Za to vreme mi gradimo dva nova mosta, Klinički centar Vojvodine i mnoge druge stvari.

- Imamo neverovatno trpeljivu i strpljivu policiju. Pogledajte bandku koja ih je celo veče gađala predmetima. Policija stoji, ne mrda, ne pomera se. I banda ih bije i tuče celo veče.

- Moje pitanje je ko je taj koji ih je učio da tuku policiju? Hoćete državu bez Vučića? Imaćete je za godinu dana. Samo razmislite kakvu zemlju želite u budućnosti. Je l vi mislite kada dođete na vlast, vama neko ovo neće raditi? Pa nećete smeti nigde da idete. Tražiću posebne nagrade za sve te koji trpe batine svake večeri i teške povrede. Da bi sačuvali red i poredak. Hoćete državu bez policije? Samo recite. Niste se setili da kažete da je danas sahranjena Smilja Panić? Majka Ranka Panića. Policija junački podnosi udarce.

- Niko nije jači od države. Samo je pitanje našeg doziranja. SNS ima 700 prostorija, ne znam. 1000. I sad ja moram da znam gde će imati ljude a gde neće? To je pitanje "Napali su ti zemlji, a hoćeš ti ostati u zemlji ili ćeš da se skloniš". Policija se bori koliko god može i trude se da pokrije što više lokacija. Neću da dozvolim da mi dodvoravanje nekome pomuti mozak.

Kaže da natpisi koje su blokaderi ostavili u prostorijama SNS-a "1312" i slično jesu pozivi na ubijanje policije.

- To rade zeleno-levi front, svi takvi pokreti koji hiće anarho-liberalni svet, bez policije i bez države. To znači da su svi policajci kopilad. Privesti svega sto i nešto lica, a njih je bilo preko 1000 izglednika širom države.

- Država se vodi da bi imali ekonomski rast, gradili zemlju, brinuli o građanima, a ne da izlazite u susret nedoraslim političarima. Ja sam predsednik, vodim zemlju na najbolji način kako mislim, časno i pošteno. Toliko je mali broj ljudi na ulicama, posebno u Beogradu, ali i širom Srbije. Doći će izbori, glasaće za, protiv. Kada će doći izbori? Kriterijumi su takvi da mi imamo zakonski i ustavni rok. Da ti zakonski i ustavni rokovi ističu na proleće 2027. godine. E do tada će nadležna institucija da odluči kada će biti, ukoliko bude ranije. A ne kada se to vama prohte ili kada se prohte bilo kome drugom.

- Uradili smo više u prethodnih 10 i 12 godina nego što je u Srbiji urađeno u prethodnih 60 godina. Da vas podsetim, nikada u Srbiji nismo imali stabilan kurs dinara. Nikada. Otkad imamo dinar kao valutu. Imamo ga u poslednjih 12-13 godina. Nikada nismo izgradili toliko puteva. Nikada toliko pruga. Nikada toliko naučno-tehnoloških centara. Nikada nismo imali tolike plate i penzije, a sad se borimo da imamo veće i o tome želim da govorim nešto. Dakle, i nastavićemo to da radimo. Vi to možete da volite ili ne volite. Možete da me mrzite koliko god hoćete. To su činjenice. A ja sam se vezao za ovu zemlju. Nigde odavde neću da idem. Ja, za razliku od onih koji bi da me ruše, nemam račune u inostranstvu. Ne plaća me niko s polja, ne plaća me niko s polja, odgovoriću vam. Nemam vile u inostranstvu, za razliku od njih, ni kuće, ni stanove, niti bilo šta drugo. Ni u Trstu, ni u Barceloni, ni u Londonu, ni u Parizu, ni u Minhenu, ni u Vašingtonu, niti bilo gde drugo. Niti me interesuje. Svoj život sam posvetio i podario Srbiji. U 11 godina nisam na odmoru proveo 7 dana. I ne tražim ja da to bilo ko poštuje, bilo ko oceni i voli. Ali vam govorim koliko je meni i mojoj porodici čista savest. I zato ne možete da razumete kako se ovako snažno i jako borim. Ne zato što imam nešto da čuvam, već zato što znam šta sam sve dao.

- Kada bude potrebe za izborima, biće, a biće prevremeni izbori. I nemojte da se iznenadite izborima i da opet kažete sad je prerano. A pošto oni kažu da stoje odlično u istraživanjima, da imaju 703% u istraživanjima, kad pitate njihove stručnjake, samo im kažem, nemojte da se iznenadite i da mi kažete opet su prerani izbori, a nisi nam rekao na vreme.

Vučić je potom govorio i o situaciji u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.

- Kod nas Srba se sve vezuje za ličnost i šta nam okupacioni mediji prenose. Njemu je doneta presuda ne zato što je on Milorad Dodik nego zato što hoće da unište Republiku Srpsku. To je zločin bez presedana. Unucima njegovim, kada su dobili zarađenih hiljadu i po evra i držali u nekoj italijanskoj banci, oni su mu stavili sankcije i ne može da se podigne, i ne može ni da se stavi ponovo ništa, iako je na tom računu bilo svega hiljadu i po evra. Nemojte da preformulišete ništa. Tih hiljadu i po evra im je bio valjda najveći kriminal, jer su pričali o velikom kriminalu i korupciji, a na kraju su se sveli na verbalni delikt koji je on počinio. Toliko o tome. Što se tiče Srbije, Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku, neće čak ni da se meša u unutrašnje stvari Republike Srpske, njihove izbore, neizbore i sve drugo što je potrebno, ali ćemo uvek da stojimo na raspolaganju svom narodu, da mu pomognemo na svaki mogući način. To je naša zakonska obaveza, naša ustavna, naša ljudska obaveza u skladu sa Dejtonskim sporazumom i to je ono što ćemo da radimo.

Vučić je prokomentarisao i susret sa austrijskim kancelarom, ali i predstojeći susret Putina i Trampa.

- Sastanak je bio izvanredan. I ništa od onoga što su oni rekli nije se desilo. Kažu nešto neprijatno, meni ništa nije bilo neprijatno. Baš mi je bilo prijatno. Ne znam da li je njemu bilo neprijatno na konferenciji za novinare zbog njegovih novinara koji su postavljali pametna pitanja i dobili pametni odgovor zbog čega sam ja bio srećan.

- Oči svetske javnosti jeste uprte, ali ono što je važno je da se posledice njihovog dogovora ili izostanka istog direktno odražavaju i na srpsku ekonomiju. Veoma je važno za nas. Nadam se i verujem da će postići nekakav dogovor. Kakav god dogovor da postignu, bilo bi veliko olakšanje za svet. Svaka vrsta nepostojanja dogovora između njih čini mi se da bi pravila samo problem svima u svetu, našoj zemlji, posebno zbog specifične situacije i pozicije u kojoj se nalazimo.

-Dakle, imao sam izvanredne razgovore i sa austrijskim kancelarom, i sa italijanskom predsednicom vlade nedavno, i sa francuskim predsednikom. I pre toga sa drugim evropskim i svetskim zvaničnicima. Pre nego što odem u Kinu, gde verujem da ću se sastati sa dvojicom od trojice najmoćnijih svetskih lidera, a posle bi trebalo da idem i kod japanskog cara i japanskog premijera, a posle toga u Americi ću sa najmanje 20 predsednika da razgovaram.

Vučić se osvrnuo na ekonomske mere koje slede u budućnosti.

- Mere ćemo da preporučimo u narednih deset dana. Te mere nemaju karakter leka tipa Andol, kao što smo i mi nekada bili primorani da radimo, već pre svega jednog trajnog antibiotika i verujemo da ćemo postići izuzetne rezultate. Pre svega govorimo o značajnim trgovinskim lancima, ali znate da ste manje halapljivi bili, da ste manje alavi bili, a malo više poštovali potrošače u Srbiji, do takvih mera ne bi ni došlo. Ovako će doći do mera, te mere imaju tri osnovna cilja. Prvo je povećanje kupovne moći i standarda stanovništva. Drugo je zaštita naših dobavljača, zaštita naših malih, mikro i srednjih preduzeća. I treći je smanjenje inflatornog pritiska, time jačanje naše kompletne i monetarne i fiskalne pozicije. To će biti kombinacija raznovrsnih mera, dubinskih, dugoročnih, kratkoročnih i srednjoročnih, i verujem da će ljudi zbog toga biti izuzetno zadovoljni. Konkretizujemo šta to znači za budžete kuća. To znači da će za budžete kuća, verujem da će ljudi, oko 26 do 28 milijardi evra se potrošiti u trgovinama. I ako to računate, ja verujem da će 36% ukupno ići na prehrambene proizvode i voće, i povrće, i tako dalje. U tom delu, verujem da ćemo više od 20% ukupno moći da postignemo, ali im nećemo dati da se služe trikovima tipa mi kažemo 100 proizvoda su jeftiniji, oni podignu cene za 200 proizvoda. I tu nadoknade to. A ne, ne, ne. Sada ćete imati sistemski koliko maržu možete da podignete. Nema više igre sa državom, i ne možete, i nećete moći da izigrate pravila koje država postavi. Naš posao je da brinemo o građanima. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. Ne zbog ne znam koga drugog. Mi ovo radimo zbog ljudi u Srbiji. I to je za nas važno.