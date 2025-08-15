- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ne izborima i slobodnim izborima. Od početka su govorili da neće izbore, i da neće referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom i rešavamo stvari, rekli su - sada ćemo da tražimo nešto što niko ne može da nam ispuni, da bismo mogli da neredima i silom dođemo na vlast. To je toliko neodgovorno, i neozbiljno, nefer prema građanima Srbije, a uzgred i glupo, jer se neće dogoditi - poručio je predsednik.