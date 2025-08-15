gostovanje u dnevniku 2
"NEOZBILJNO, A I GLUPO JER SE NEĆE DOGODITI" Vučić o blokaderima: Sad kažu - tražiće nešto što niko ne može da ispuni, da bi mogli neredima da dođu na vlast
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na RTS poručio da postoje ljudi koji ne žele da legalno dođu na vlast.
- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ne izborima i slobodnim izborima. Od početka su govorili da neće izbore, i da neće referendume, onda su došli kada su shvatili da moramo da se bavimo Ekspom i rešavamo stvari, rekli su - sada ćemo da tražimo nešto što niko ne može da nam ispuni, da bismo mogli da neredima i silom dođemo na vlast. To je toliko neodgovorno, i neozbiljno, nefer prema građanima Srbije, a uzgred i glupo, jer se neće dogoditi - poručio je predsednik.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši