Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić večeras je gostujući u Dnevniku 2 na RTS pričao i o izborima. 

- U našoj zemlji postoje ljudi koji žele da dođu na vlast, ali ne žele izborima. Od početka su govorili da neće izbore, a onda kada smo im nudili nisu hteli, a kada su shvatili da moramo da rešavamo stvari, onda su tražili nešto što znaju da neko ne može da im ispuni da bi neredima došli na vlast - rekao je i dodao: 

- Toliko je mali broj ljudi na ulicama, posebno u Beogradu, ali i širom Srbije. Doći će izbori, glasaće za, protiv. Kada će doći izbori? Kriterijumi su takvi da mi imamo zakonski i ustavni rok. Da ti zakonski i ustavni rokovi ističu na proleće 2027. godine. E do tada će nadležna institucija da odluči kada će biti, ukoliko bude ranije. A ne kada se to vama prohte ili kada se prohte bilo kome drugom.

Kako je istakao, kad god da budu izbori, opet će biti iznenađeni "a što toliko rano". 

- Kada bude potrebe za izborima, biće, a biće prevremeni izbori. I nemojte da se iznenadite izborima i da opet kažete sad je prerano. A pošto oni kažu da stoje odlično u istraživanjima, da imaju 703% u istraživanjima, kad pitate njihove stručnjake, samo im kažem, nemojte da se iznenadite i da mi kažete opet su prerani izbori, a nisi nam rekao na vreme - naveo je. 

