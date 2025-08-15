Na ulicama gradova
BLOKADERI TREĆI DAN TERORIŠU VEĆINU! Ponovo spremni da naprave haos! (VIDEO)
Blokaderi su i treći dan na ulicama Beograda i ostalim gradovima, gde još jednom pokazuju da im je nasilje jedini manir.
Blokirane su pojedine ulice u prestonici, a skup je počeo na Novom Beogradu i ispred zgrade Generalštaba, odakle su krenuli i sinoć.
Takođe su se okupili ispred PU u Novom Sadu.
Protesti u Beogradu i Novom Sadu, kao i u više gradova u Srbiji ponovo se organizuju na poziv blokadera — oko 20 časova su se okupili kod zgrade Generalštaba, na kružnom toku kod Opštine Novi Beograd, kod Poljoprivrednog fakulteta i na Autokomandi, u Beogradu.
Podsećamo, blokaderi su sinoć napravili haos u Novom Sadu i Beogradu,o čemu možete pročitati klikom OVDE.
