Blokaderi su i treći dan na ulicama Beograda i ostalim gradovima, gde još jednom pokazuju da im je nasilje jedini manir. 

Blokirane su pojedine ulice u prestonici, a skup je počeo na Novom Beogradu i ispred zgrade Generalštaba, odakle su krenuli i sinoć. 

Takođe su se okupili ispred PU u Novom Sadu. 

Protesti u Beogradu i Novom Sadu, kao i u više gradova u Srbiji ponovo se organizuju na poziv blokadera — oko 20 časova su se okupili kod zgrade Generalštaba, na kružnom toku kod Opštine Novi Beograd, kod Poljoprivrednog fakulteta i na Autokomandi, u Beogradu. 

Podsećamo, blokaderi su sinoć napravili haos u Novom Sadu i Beogradu,o čemu možete pročitati klikom OVDE.

Kurir.rs

