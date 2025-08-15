Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Dnevniku RTS i o sastanku Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci.

- Veoma je važan za nas, ne samo za ekonomiju, nego i za politiku. Nadam se da će nekakav dogovor postići. Kakav god dogovor da postignu bilo bi veliko olakšanje za sve. Svaka vrsta nepostojanja dogovora između njih pravila bi problem svima u svetu. Našoj zemlji posebno zbog specifične situacije u kojoj se nalazi - rekao je predsednik Vučić.

Kurir.rs

