VUČIĆ O SUSRETU TRAMPA I PUTINA: Veoma važan za nas, ne samo za ekonomiju nego i za politiku! Svaka vrsta nepostojanja dogovora pravila bi problem svima u svetu
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u Dnevniku RTS i o sastanku Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci.
- Veoma je važan za nas, ne samo za ekonomiju, nego i za politiku. Nadam se da će nekakav dogovor postići. Kakav god dogovor da postignu bilo bi veliko olakšanje za sve. Svaka vrsta nepostojanja dogovora između njih pravila bi problem svima u svetu. Našoj zemlji posebno zbog specifične situacije u kojoj se nalazi - rekao je predsednik Vučić.
