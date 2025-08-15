Slušaj vest

Banda blokadera napala je noćas ekipu Informera u Novom Sadu. 

Blokaderi su još jednom pokazali pravo lice i da im je nasilje jedini manir!

U ovom trenutku se ne zna koliko je ljudi sa Informera povređeno, dok Informer prenosi da su napadnuti reporter Vladimir Savić i snimatelj Petar. Oni su napadnuti ispred Gradske kuće — Petar je teže povređen, zadobio je povrede oka i glave. 

Napadnuta ekipa Informera Foto: Printscreen Informer TV

Očekuje se reakcija nadležnih!

Uskoro opširnije...

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaKAD POLICIJA REAGUJE - BRUTALNOST! KAD NEMA POLICIJE - ZAŠTO JE NEMA: Šolakovi mediji ne mogu da se dogovore šta žele od države! Ali, priznali su jedno
Screenshot 2025-08-15 092630.png
PolitikaŠTA ZNAČI ZLOKOBNI BROJ "1312" NA DEMOLIRANIM PROSTORIJAMA SNS: Šifrovana poruka mržnje - "SVI POLICAJCI SU KOPILAD!"
1312 SNS NS.jpg
PolitikaBLOKADERI TREĆI DAN TERORIŠU VEĆINU! Ponovo spremni da naprave haos: Blokirana Gazela u Beogradu i Bulevar oslobođenja u Novom Sadu (FOTO, VIDEO)
IMG-20250815-WA0110.jpg
Politika"NEOZBILJNO, A I GLUPO JER SE NEĆE DOGODITI" Vučić o blokaderima: Sad kažu - tražiće nešto što niko ne može da ispuni, da bi mogli neredima da dođu na vlast
Screenshot 2025-08-15 194624.png