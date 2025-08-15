Napadnuti novinar i snimatelj daju izjavu policiji o nasilnom događaju
Nasilje blokadera
NAPADNUTA EKIPA INFORMERA! Blokaderi u Novom Sadu pokazali još jednom da im je nasilje jedini manir! (FOTO)
Banda blokadera napala je noćas ekipu Informera u Novom Sadu.
Blokaderi su još jednom pokazali pravo lice i da im je nasilje jedini manir!
U ovom trenutku se ne zna koliko je ljudi sa Informera povređeno, dok Informer prenosi da su napadnuti reporter Vladimir Savić i snimatelj Petar. Oni su napadnuti ispred Gradske kuće — Petar je teže povređen, zadobio je povrede oka i glave.
Očekuje se reakcija nadležnih!
Uskoro opširnije...
Kurir.rs
