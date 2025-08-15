Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je nasilje blokadera na ulicama Beograda i Novog Sada.

- Pratimo sve, tu sam sa predsednikom Vučićem u štabu. Teško nam je svima pao napad na ekipu Informera. Takođe želim da vam kažem da nam je jako teško svima pao napad na vašu ekipu u Novom Sadu, da smo i odavde odmah reagovali. Želim da vam pružim punu podršku i ja, predsednik Aleksandar Vučić i ceo tim odavde. Oni su na sigurnom, bezbedni su, ali ono što je važno je da će svi napadači biti pohapšeni. Svi će biti uhapšeni i država neće imati milosti prema batinašima i nasilnicima, i napad na medije nikad nije opravdan - rekla je Brnabić za Informer TV.

Kako je rekla, na ulicama ima 650 blokadera.

- Pokušali su da naređuju državu da tolerišu nasilju. Ljudi ne treba da brinu, sve je pod kontrolom! Država neće imati milosti prema huliganima i prema batinašima i neće imati milosti prema onima koji napadaju medije samo zato što ti mediji govore istinu i bore se za istinu u interesu našeg naroda i svih građana Srbije - rekla je i dodala:

- Čim je policija reagovala, odmah su se razbežali. I još jednom ću ponoviti, bilo je potrebno dva minuta državi da to reše. Kako su napali na policiju, tako je i rešeno. Ali ponovo, policija nije prvo reagovala. To je sada i na onim tajkonskim grupama za pritisak su i večeras priznali prvi su napali ustaše blokaderi. Policija je bila strpljiva i tolerantna, ali je država donela odluku da to više neće trpeti. I rešeno je sve za dva minuta.

Istakla je da se nasilje neće trpeti i da je država odlučila da postupa kako treba.

- Još jednom hvala svima što se nisu odazvali njihovim pozivima na nasilje, ali ćemo u svakom trenutku pokazivati da država neće prva reagovati i da će pokazati maksimalnu uzdržanost, kao što je predsednik Aleksandar Vučić rekao toliko puta, da ćemo i onim najvećim takozvanim demokratijama pokazati kako se to radi smireno, mirno i demokratski.

Podsećamo, večeras je napadnuta ekipa Informera tokom obavljanja svog posla.

Blokaderi su odlučili da spale Beograd, a šta rade na ulicama, pročitajte u našem tekstu OVDE.