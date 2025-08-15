Slušaj vest

Situacija ispred Generalštaba protiče u veoma tenzičnoj atmosferi nakon što su blokaderi odlučili da sprovedu nasilje do kraja. 

Naime, blokaderi su isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zapisaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje.

Za to vreme, Šolakovi mediji sprovode sumanutu kampanju u kojoj ističu, ali i priznaju, da blokaderi iz Zemuna samo oboraju kontejnere i prosipaju stakliće po ulici, kao da to ne predstavlja nikakvu opasnost po bezbednost policije i okupljenih. 

Međutim, istinu je nemoguće prikriti, pa su već u sledeći mah i priznali da se u Ulici Kneza Miloša sprovodi brutalan napad na pripadnike MUP-a.

Ne propustitePolitikaNAPADNUTA EKIPA INFORMERA! Blokaderi u Novom Sadu pokazali još jednom da im je nasilje jedini manir! (FOTO)
Screenshot 2025-08-15 225559 copy.jpg
PolitikaKAD POLICIJA REAGUJE - BRUTALNOST! KAD NEMA POLICIJE - ZAŠTO JE NEMA: Šolakovi mediji ne mogu da se dogovore šta žele od države! Ali, priznali su jedno
Screenshot 2025-08-15 092630.png
PolitikaBLOKADERI TREĆI DAN TERORIŠU VEĆINU! Ponovo spremni da naprave haos: Blokirana Gazela u Beogradu i Bulevar oslobođenja u Novom Sadu (FOTO, VIDEO)
IMG-20250815-WA0110.jpg
PolitikaU PROŠLA 2 DANA PALE SU SVE MASKE, OVO JE PROGRAM STUDENATA BLOKADERA: Gola sila, nasilje, divljaštvo, to je ono što nude (FOTO/VIDEO)
blokaderi+.jpg