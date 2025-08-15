Slušaj vest

Situacija ispred Generalštaba protiče u veoma tenzičnoj atmosferi nakon što su blokaderi odlučili da sprovedu nasilje do kraja.

Naime, blokaderi su isprevrtali kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom počeli da zapisaju policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za sve to vreme stajala mirno i trpela nasilje.

Za to vreme, Šolakovi mediji sprovode sumanutu kampanju u kojoj ističu, ali i priznaju, da blokaderi iz Zemuna samo oboraju kontejnere i prosipaju stakliće po ulici, kao da to ne predstavlja nikakvu opasnost po bezbednost policije i okupljenih.