Slušaj vest

- Srbin svoju slobodu ljubi i voli je više od svega i ne pita za cenu - piše u objavi predsednika.

Aleksandar Vučić.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak uveče da su protesti i nemiri u zemlji prouzrokovani najvećim delom spolja i istakao da političke kolovođe sede van Srbije, a da za cilj imaju da je sruše.

On je naglasio da neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji i istakao da niko od države nije jači, ma kakvu podršku imao spolja.

- Nadam se da ćemo uspeti da izbegnemo sve probleme koje neko pravi pokušavajući da se silom dočepa vlasti i da ćemo uspeti nastaviti da rastemo, ali ljudi moraju da znaju jednu stvar. Niko od države nije jači, ma kakvu podršku imao spolja i šta god radili - istakao je Vučić gostujući sinoć na RTS-u.

Ne propustitePolitikaBLOKADERI NE ODUSTAJU OD DIVLJAČKOG NASILJA, POGLEDAJTE JEZIVE SCENE NA ULICAMA: Došli maskirani sa štanglama i motkama i namerom da povrede policajce!
IMG-20250815-WA0142.jpg
Politika"6 POLICAJACA POVREĐENO, 38 LJUDI UHAPŠENO!" Dačić o nasilju blokadera na ulicama Beograda: Gađali i napadali policiju svim i svačim!
5.jpg
PolitikaODLUČILI DA SPALE BEOGRAD, BRUTALNO NAPALI POLICIJU Blokaderi pripadnike MUP zasipaju pirotehnikom i hemijskim sredstvima - policija MIRNO STOJI I TRPI! VIDEO
collage.jpg
PolitikaBRNABIĆ O NASILJU BLOKADERA "Sve je pod kontrolom, napad na medije i nasilje se nikada neće trpeti!" Otkrila koliko je blokadera na ulicama!
IMG-20250802-WA0274.jpg