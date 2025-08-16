Slušaj vest

- Srbin svoju slobodu ljubi i voli je više od svega i ne pita za cenu - piše u objavi predsednika.

Foto: Printscreen/Instagram

Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić izjavio je u petak uveče da su protesti i nemiri u zemlji prouzrokovani najvećim delom spolja i istakao da političke kolovođe sede van Srbije, a da za cilj imaju da je sruše.

On je naglasio da neće biti nikakvog građanskog rata u Srbiji i istakao da niko od države nije jači, ma kakvu podršku imao spolja.