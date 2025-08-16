Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević zatražio je danas hitnu reakciju nadležnih državnih organa povodom brutalnog napada na novinarsku ekipu TV Informer u Novom Sadu.

Vučević je u saopštenju istakao da su blokaderi fašisti koji su noćas krenuli da ruše Gradsku kuću, napali ekipu TV Informer koja je uživo izveštavala sa protesta u Novom Sadu.

- Bukvalno su ih linčovali dok su radili svoj novinarski posao, novinaru i snimatelju naneli su teške telesne povrede i uništili im opremu. Ovakva brutalnost prema jednoj medijskoj ekipi nije zapamćena - naglasio je Vučević.

Foto: Printscreen Informer TV

Prema njegovim recima, novinari koji prenose istinu, a ne dirigovane parole iz nekih centara moći, bukvalno su im postali “vreća za udaranje”.

- Zahtevam hitnu reakciju nadležnih! Neće im uspeti da ubiju istinu o ovom fašističkom piru koji blokaderi već nekoliko noći sprovode u Novom Sadu! Vladi i Petru želim brz oporavak. Nema predaje! Pobediće Srbija - poručio je Vučević.

Učesnici sinoćnjeg protesta u Novom Sadu na koji su pozvali studenti u blokadi i takozvani zborovi napali su ekipu Informera, naneli teže fizičke povrede snimatelju i slomili mu kameru.