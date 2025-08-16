Slušaj vest

Ana Brnabić je rekla da zaista misli da su blokaderi poput ustaša, i zapitala je ko bi radio tako nešto Srbiji.

- Ko bi radio tako nešto srpskim gradovima? Pa najgori, to bi radili oni koji su sledbenici te nacističke, fašističke, samim tim i ustaške ideologije. Pa posebno prema javnoj imovini u srpskim gradovima. Jedini koji su palili srpske kuće su bili ustaše, nacisti i fašisti - kazala je ona.

Predsednica Skupštine ističe da je Aleksandar Vučić prvi počeo obeležavanje zločina nad Srbima u NDH, dok su se prethodne vlasti izvinjavale Hrvatima.

Ana Brnabić Foto: Informer

- Oni mrze Vučića i SNS iz istog razloga iz kog ga mrzi politički establišment u Sarajevu, Zagrebu, Prištini i u Crnoj Gori. To su isti razlozi. To je ta ustaška ideologija, gde se Oluja slavi uz Tompsona. I onda imate ogroman strani faktor, strani uticaj, koji ne podržava sve to samo finansijski, već i logistički, organizaciono, obaveštajno, kao i usmeravanjem protesta ka prevari većinske Srbije - kazala je ona.

Ako su na protestima Brajan Brković i ako im je ikona Severina, vi ne možete nikoga da prevarite, rekla je Ana Brnabić.

- Plan blokadera u Novom Sadu je bio da bilo koga, simpatizere ili obične građane, sve žive spale. To se videlo samo kod ustaškog režima u NDH. Ja zaista mislim, koliko god neko kritikovao, ja ne mislim da je taj termin od te večeri u Novom Sadu preteran - dodala je predsednica Skupštine.

Ana Brnabić kaže da se iz izveštavanja Šolakovih medija jasno vidi da je poželjno spaljivanje objekata i ubijanje ljudi, ali da problem nastaje kada neko pokuša da se odbrani.

Foto: Informer

- To je ideologija njihova. Ako si ti naprednjak, nebitno da li si član, simpatizer, običan čovek koji neće nasilje - ti si zaslužio da umreš. Za to se oni bore. Oni najavljuju da će SNS nestati, da će članovi SNS nestati. Vi ste to čuli na Novoj S. Vi ste krivi kada su došli ispred vaše kuće, i hoćete da branite svoju porodicu?! Ne prave incidente oni što dolaze da napadaju, ali ako se branite, vi pravite incidente - rekla je ona.

Istakla je da su Šolakovi mediji i dalje Šolakovi, iako ih je prodao, i da ih on i dalje u potpunosti kontroliše.

- Oni kažu da kada dođu na vlast, to će biti zemlja u kojoj neće biti mesta za najmanje dva miliona i trista hiljada građana Srbije. To su sve ljudi koji su glasali za SNS. Za nas kao funkcionere će kazna biti verovatno ubistvo, vešanje, paljenje... Oni poručuju da za sve nas u Srbiji nema mesta - kazala je predsednica Skupštine.

Počeli su da gledaju fizionomije ljudi, pa su im svi ćaciji koji im ne odgovaraju, kaže ona.

- Sve bi stavljali u logore da mogu, kako je onda govorio Georgijev. Njih je mentalno i psihički ubio ponovo jedan pametan potez, iza kog je bio Vučić. A to je da su nakon onako nemilih scena u Novom Sadu, gde su zamalo spalili ljude, povučeni ljudi odatle. Iako je Vučević bio veoma protiv toga, to je naša kuća. Ali bilo je važno da nisu kidisali zato što ih neko provocira i napada. Batinaši i huligani su oni, ustaški blokaderi. Svi su se povukli, nije bilo provokacija. A šta ih je provociralo onda? Staklo - zapitala je Ana Brnabić.