Kako se vidi na snimku nadzorne kamere, oni su maskirani u gluvo doba noći došli ispred objekta, a potom razbijali stakla i pisali grafite.

Napadnute prostorije SNS na Paliluli

Rano jutros članovi SNS došli su da počiste lom koji su blokaderi ostavili iza sebe.

Čišćenje loma koji su blokaderi ostavili na Paliluli

Podsećamo, tokom noći su blokaderi opet pravili haos u više gradova Srbije. U Beogradu su pokušali da probiju kordone policije ispred bivše zgrade Generalštaba, ali ih je pravovremena reakcija čuvara reda sprečila u tome.

Foto: Kurir