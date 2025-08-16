Grupa blokadera napala je sinoć prostorije opštinskog odbora Srpske napredne stranke na Paliluli.
BLOKADERI NAPALI PROSTORIJE SNS NA PALILULI: Pogledajte snimak divljaštva (VIDEO)
Kako se vidi na snimku nadzorne kamere, oni su maskirani u gluvo doba noći došli ispred objekta, a potom razbijali stakla i pisali grafite.
Rano jutros članovi SNS došli su da počiste lom koji su blokaderi ostavili iza sebe.
Podsećamo, tokom noći su blokaderi opet pravili haos u više gradova Srbije. U Beogradu su pokušali da probiju kordone policije ispred bivše zgrade Generalštaba, ali ih je pravovremena reakcija čuvara reda sprečila u tome.
Oni su kao i prethodnih večeri policiju gađali kamenjem i flašama.
