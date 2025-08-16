Slušaj vest

Kako se vidi na snimku nadzorne kamere, oni su maskirani u gluvo doba noći došli ispred objekta, a potom razbijali stakla i pisali grafite.

Napadnute prostorije SNS na Paliluli Izvor: Kurir

Rano jutros članovi SNS došli su da počiste lom koji su blokaderi ostavili iza sebe.

Čišćenje loma koji su blokaderi ostavili na Paliluli Izvor: Kurir

Podsećamo, tokom noći su blokaderi opet pravili haos u više gradova Srbije. U Beogradu su pokušali da probiju kordone policije ispred bivše zgrade Generalštaba, ali ih je pravovremena reakcija čuvara reda sprečila u tome.

SNS Palilula (3).jpeg
Foto: Kurir

Oni su kao i prethodnih večeri policiju gađali kamenjem i flašama.

Ne propustitePolitikaMOTKE, KAMENICE I KRVAVE GLAVE! Evo čega smo se sve nagledali za četiri dana protesta: Blokaderi palili i rušili sve pred sobom (FOTO+VIDEO)
Blokaderi
PolitikaLJUDI, POSLE OVAKVIH SCENA U FRANCUSKOJ OD NJIH PATIKE NE BI OSTALE! Ana Brnabić o blokaderskom nasilju na ulicama Srbije
Screenshot 2025-08-16 105542.png
PolitikaOGLASIO SE VUČEVIĆ: Zatražio hitnu reakciju nadležnih organa povodom napada na ekipu Informera
Screenshot 2025-08-15 101138.png
PolitikaMOSKVA OŠTRO OSUDILA DIVLJAŠTVO BLOKADERA, NAZVALA IH HULIGANIMA: Ne možemo da ostanemo ravnodušni na ono što se dešava u bratskoj Srbiji!
Kremlin Blokaderi