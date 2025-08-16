Slušaj vest

Vrhovna javna tužiteljka Zagorka Dolovac, kako Kurir saznaje, dok na ulicama nasilni blokaderi policiju i građane gađaju kamenicama, nedostupna je i za građane i kolege jer uživa na odmoru na Malti.

Kako izvor Kurira otkriva, Dolovac boravi u luksuznom kompleksu Tigne Point u Sliemi, nedaleko od glavnog grada Valete, gde će provesti 15 dana, i to treći put ove godine.

- Eskalaciji nasilja na ulicama u velikoj meri došla je zbog rada i odnosa tužioca koji su pod direktnom kontrolom Zagorke Dolovac, a koji su otvoreno podržavali blokade i čak ih podsticali na činjenje krivičnih i prekršajnih dela, suptilno im dajući do znanja da kazne neće biti - kaže sagovornik Kurira.

Uhapšeni nakon nereda, često zbog fizičkih napada, razbijanja prostorija i uništavanja javne imovine, kako objašnjava, puštani su iz pritvora bez posledica. Pojedini tužioci, podseća naš sagovornik, javno su nasilnike nazivali „herojima“ i „borcima za slobodu“.

- Takav odnos ohrabrio je blokadere da nastave i pojačaju delovanje, što je sada dovelo do otvorenih sukoba na ulicama i nasilja u kom je povređen veliki broj policajaca - kaže on i dodaje da je ovakva praksa poslala poruku da je nasilje dozvoljeno i da se može ponavljati bez posledica.

- To je dovelo do toga da se blokaderi osećaju potpuno nekažnjivo - navodi sagovornik upoznat sa bezbednosnim procenama.

Za njega je neverovatno da je takvoj atmosferi, kada je nasilje dostiglo vrhunac i na ulicama pojedinih gradova se beleže nemile scene građanskog sukoba, vrhovna javna tužiteljka odlučila da ode na odmor.

- Prema informacijama iz tužilaštva, pojedini tužioci su pokušali da je kontaktiraju, ali nisu uspeli da stupe u vezu sa njom, verovatno jer odmara na plaži ili apartmanu - dodaje on.