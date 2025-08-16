Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu poslalo je zahtev policiji da identifikuje i procesuira osobu koja je preko naloga "bezstraga" na društvenim mrežama uputila poziv da se policija poliva sonom kiselinom.

- Dragi građani, čišćenje gova.a i kamenica koje je godinama ukorenjeno olakšaće nam sona kiselina. U dodiru sa kožom izaziva opekotine a još veće ukoliko se prospe pi radnoj plavoj uniformi ili po nasim ljubimcima ketovima. Cena 139 dinara - piše u jezivom pozivu na društvenoj mreži "X".

Foto: Printscreen/X

Podsetimo, juče je objavljen jeziv plan blokadera u kom se taksativno razrađuje na koji bi način pripadnici organa bezbednosti najlakše mogli da budu onesposobljeni. U tom planu se spominje prosipanje klikera ispred žandarmerije, kao i gađanje policajaca tim predmetima, što su ekstremisti sinoć i koristili protiv njih u Beogradu.