Ulice ključaju, reči gore brže od baklji. Posle noći suzavca i razbijenih izloga, Srbija se budi sa pitanjem ko upravlja krizom građani, partije ili strah? Rušene su i paljene prostorije SNS u Novom Sadu, u Beogradu sukobi, povređeni i privedeni, a narativ o građanskom ratu udara sa svih strana.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Perko Matović, Centar za nacionalnu politiku, Andijana Arnautović, funkcionerka Srpske radikalne stranke, kao i Lazar Pavlović, politikolog.

- Ne mora se biti pravnik da bi se shvatilo da ovako nešto nije normalno da se dešava u bilo kojoj državi u kojoj pravni poredak funkcioniše. Male sindikalne grupe koje su preostale motivisane da prave haos po zemlji pokušavaju da izazovu nove tragedije. Njima ne bi bilo teško da žrtvuju novi život kako bi pokušali da ponovo mobilišu narod da izađe na ulicu - kaže Matović.

Matović tvrdi da nema sumnje da je ovaj pokret vođen zapadnim silama, pa kaže policija treba da bude odlučna i privede kraju ove sitne demonstracije.

- Imate šaku jada ljudi na ulici koji pokušavaju da izazovu haos i potpuno su nekontrolisane grupe. Vidite kako izgledaju njihovi dogovori za ta okupljanja - kaže Matović.

Matović tvrdi i da postoji plenumski dokument Veterinarskog fakulteta koji navodi da su sva materijalna sredstva prikupljena u humanitarne svrhe preusmerena u političke aktivnosti.

- Moramo da im stanemo na kraj, dajem svu podršku tome kako reaguje policija - kaže Matović.

Arnautović kaže da smo imali priliku da vidimo da policija nije reagovala u različitim situacijama iako zakon nalaže da se skupovi moraju prijavljivati, dok ni jedan blokaderski skup nikada nije prijavljen.

- Brutalno kršenje zakona, a niko nije reagovao. Režim je tolerisao jer se dogodila tragedija sa kojom smo se svi saosećali. Treba da se ispita šta se dogodilo sa nadstrešnicom, posto je neverovatno da se ona u jednoj sekundi srušila. Ipak, pitanje je ko je odgovoran i šta se iza odgovornosti krije - kaže Arnautović.

Ona kaže da su na početku ljudi osetili jaku empatiju, ali da cilj svih skupova nije bilo buđenje empatije kod stanovništva, već prevrat u državi gde bi se preko noći preuzela vlast.

- Svaki skup je bio radikalniji i ekstremniji, a ljudi sve agresivniji. Ulice Beograda su uposlednje dve noći zapaljene, novinari napadnuti fizički, ugrožena je bezbednost, red i mir. Policija štiti demonstrante od demonstranata tako što ne reaguje - kaže Arnautović.

Arnautović tvrdi da zapravo samo desetak ljudi u organizaciji protesta znaju šta se dešava, dok su svi ostali iskorišćeni kao topovsko meso.

- Razlika između protesta pre devet meseci i ovih danas koji su potpuno ekstremni je to što su se i izvršioci borbe promenili. Pre je bilo studenata sa prslucima koje su skidali kada se napravi veća masa, a danas sve manje studenata ima na ulici. Ja mislim da su studenti u blokadi bili instrumentalizovani tragedijom - kaže Pavlović.

Pavlović dodaje da zna mnogo ljudi koji su u početku bili za proteste, ali kako su oni postali ekstremniji ti ljudi su prestali da pružaju podršku.

- Ljudi je sve manje ali su ekstremniji. Posle 9 meseci sa blokaderske liste i dalje nema političkog programa, ekonomske alternative, kako bi vodili socijalnu i spoljnu politiku. Imate vlast koja je dugo na vlasti i ima određene rezultate, a sa druge strane politički pokret koji se trudi da pokaže da je neideološki obojen, ali nemaju alternativnu politiku - kaže Pavlović.

On veruje da na ovaj način blokaderi ne mogu da skupe podršku građana, pa kaže i da je ovo auto-gol jer je podrška građana svakog dana manja.

