"Broj neuspelih pokušaja konstituisanja parlamenta u Prištini pokazuje duboku podelu u njihovom društvu i dokaz je politike Aljbina Kurtija koju zapravo nema, već je u njegovoj političkoj agendi podvučeno crvenim etničko čiščenje Srba pod oznakom - hitno. Svakodnevnim napadima na Srbe, jednostranim eskalatornim potezima, oduzimanjem osnovnih ljudskih prava i sloboda, prava na rad, lečenje, slobodu kretanja, zamajava odavno gladne stomake Albanaca."

Ovo u intervjuu nedelje za Kurir ocenjuje Danijela Nikolić, predsednica Odbora za Kosovo i Metohiju Skupštine Srbije, i dodaje da narod na KiM zna ko se bori za njega, te da je na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića urađen niz novih infrastrukturnih projekata, renovirane su škole, bolnice, stotine stanova za socijalno ugrožene porodice... Nikolićeva je govorila i o Kurtijevoj najavi izgradnje dva nova mosta na Ibru, hapšenju Igora Popovića, ali i o nasilju blokadera na ulicama Srbije.

Tokom prethodne godine više od 20 odsto Srba napustilo je Kosmet usled sistematskog pritiska i bezbednosnih pretnji Aljbina Kurtija, a čini se da je lažni premijer u poslednjem periodu pojačao pritisak na Srbe. Incidenti se samo nižu: pucanj tzv. kosovske policije na srpske mladiće, izbacivanje Srba iz stanova, izricianje politički motivisanih presuda, maltretiranje i privođenje na Gazimestanu, upad u sportske sale... Zašto međunarodna zajednica zatvara oči na ove strahote, na to što još uvek nije formirana ZSO i šta Srbija može da uradi da zaštiti svoj narod u južnoj pokrajini?

- Ovo pitanje treba postaviti međunarodnoj zajednici, jer je njena uloga na KiM u skladu s Rezolucijom 1244 SB UN, kao i u punoj primeni Briselskog sporazuma. Da treba da bude formirana Zajednica srpskih opština, Srbi na KiM i zvanični Beograd znaju već dugih 12 godina. Pravo i pravda ne postoje, licemerje i nejednaki aršini su standard. Koga još zanimaju obespravljeni Srbi na brdovitom Balkanu koji traže ZSO. Evropski zvaničnici pričaju o demokratiji, a podržavaju tiraniju, govore o slobodi kretanja, a podržavaju kazamate, daju garancije da nema spiskova, a po njima vlast u Prištini hapsi na najbrutalniji način. Pravda na delu! Država Srbija je izložena nepravednoj borbi na političkom planu, čini sve da stvori bezbedno i ekonomski prihvatljiv ambijent u nikada težim okolnostima za svoj narod. Međunarodna zajednica je nečinjenjem pokazala nemoć i suštinsku nezainteresovanost na štetu srpskog naroda, pa postaju tihi saučesnici u etničkom čišćenju Srba na KiM.

Kako komentarišete nedavno skandalozno hapšenje i držanje u pritvoru Igora Popovića, pomoćnika direktora Kancelarije za KiM, samo zato što je javno izneo istinu o zločinima OVK? Da li ste u kontaktu s Popovićem i kako se oseća nakon svega što je preživeo?

- Skandalozno je da reakcija međunarodne zajednice kontinuirano izostaje. Gospodin Popović je radio svoj posao, potpuno svestan rizika koji on nosi, nažalost, nije prvi zvaničnik države Srbije koji je bio izložen torturi tzv. vlasti u Prištini. Naš narod svakodnevno preživljava takve stresove i iživljavanja. Igor Popović je prisustvovao parastosu, njegov govor nije bio nikakva provokacija, već saučešće u bolu porodica i odavanje pošte Srbima ubijenim na najzverskiji način, ali Srbima je i to zabranjeno. Da li su se ti zločini desili - jesu! Postoji više od 100 žrtava, 40 ilegalnih pritvora, izvedeno je 125 svedoka, postoji 3.000 dokumenata dokaznog materijala, sve su to činjenice, ali međunarodna zajednica ćuti, što je apsurd, s obzirom na to da se čitav postupak vodi pred međunarodnim sudom u Hagu.

Kurti je nedavno najavio izgradnju čak dva nova mosta na Ibru, čemu se srpski narod oštro protivi, a građani Severne Mitrovice potpisali su i predali peticiju protiv izgradnje mostova. Da li će ti mostovi još više razdvojiti srpski i albanski narod?

- Namera Prištine da izgradi dva nova mosta još jedan je juriš na srpski narod kako bi napustio KiM. Srpski narod je rekao "ne" Kurtijevim mostovima i to je jasan odgovor na bespotrebnu odluku Prištine i licemeran stav da oni treba da jačaju društvenu jednakost s obzirom na to šta Srbi svakodnevno proživljavaju. Smatram da će upravo novi mostovi biti još jedan u nizu predmet ucene budućim gradonačelnicima na severu pokrajine. Glavni most u Kosovskoj Mitrovici je naše poprište i simbol otpora. Ne gledamo u lepotu njegovog značenja i svrhe, već je on mesto na kom brojimo desetine ranjenih i oplakujemo žrtve.

Foto: Privatna Arhiva

Priština preti da uđe u Ginisovu knjigu rekorda po broju neuspelih pokušaja konstituisanje tzv. Skupštine Kosova, a čini se da lažni premijer ima i velikih unutrašnjih političkih problema. Da li su provokacije i progon Srba deo političke kampanje Kurtija pred predstojeće lokalne, a možda i parlamentarne izbore? Da li je zapravo mržnja prema Srbima glavni program njegove stranke?

Opoziciji, a naročito desno orijentisanim strankama, često su usta puna Kosova, ali na nedavnoj sednici Odbora za KiM u Skupštini Srbije prisustvovao je samo jedan predstavnik parlamentarne opozicije, dok je sedam članova drugih odbora iz opozicije bojkotovalo sednicu. Da li su time pokazali da im je zapravo nebitan život našeg naroda na KiM i da li se pitanje Kosova zloupotrebljava u delu javnosti za sticanje političkih poena ili, po potrebi, kritiku vlasti?

- Ako stranke, posebno one koje naglašavaju patriotsku ili desnu orijentaciju, propuštaju priliku da učestvuju na sednici Odbora za KiM, to ostavlja utisak da im praktični rad i direktno suočavanje s problemima Srba na KiM nisu prioritet. Prisustvo na takvim sednicama ne znači nužno da se slože s politikom vlasti, ali daje prostor da svoje stavove iznesu, predlože rešenja i pokažu brigu u institucionalnom okviru. Njihov izostanak, posebno ako je reč o bojkotovanju bez jasnog obrazloženja, dokaz je da je retorika često jača od stvarne spremnosti na angažman. Međutim, kada dođe trenutak da se na konkretnom primeru, u ovom slučaju Odboru, diskutuje o realnim problemima - bez kamera i velikih mitinga, za opoziciju to više nije tema. Narod na KiM dobro zna ko se unazad 12 godina brine o njima. Na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića je urađen niz novih infrastrukturnih projekata, renovirane su škole, bolnice, stotine stanova za socijalno ugrožene porodice, pomoć za nezaposlena lica, razna davanja po više osnova za socijalno ugrožene kategorije lica, pomoć u vidu užinskog dodatka za naše mališane. Kancelarija za KiM ove godine (budžetska 2025) ima rekordan budžet u cilju pomoći našem narodu. Ovim se jasno vidi razlika između stvarne brige za narod i navodne brige pod sjajem reflektora. Srpski narod će uvek biti uz onog koji čuva, štiti i dostojanstveno brani našu kuću, našu Srbiju, a to je predsednik Vučić.

Svedoci smo nezapamćenog nasilja na ulicama Srbije koje traje već mesecima, blokadera koji i fizički napadaju pristalice SNS, ali i pripadnike policije, dolaze na prag porodičnih domova državnih funkcionera, nedavno im je zasmetala i srpska trobojka u Novom Sadu... Kako to komentarišete i šta bi mogao da bude izlazak iz ove situacije?