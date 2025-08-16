Slušaj vest

Snimak nemačkih policajaca koji bez milosti hapse i grubo odvode građane tokom kršenja javnog reda, mira i blokada glavnih saobraćajnica ovih dana obilazi društvene mreže.

Na poslednjem u nizu snimaka vidi se kako policija u Berlinu privododi 13-godišnju devojčicu tokom protesta.

Policija joj je prilikom odvođenja do kombija pokrila rukama oči, tretirajući je kao opasnost koja može ozbiljno ugroziti bezbednost svih.

I drugi demonstranti koji su pokušavali da se provuku kroz špalir policajaca ili su negodovali su privođeni i sklonjeni sa mesta protesta.

Ovo nije prva evropska država koja tako reaguje kad je reč o protestima na javnom mestu. Imali smo priliku da vidimo još ovako brutalnih primera ali i brutalnijih. 

Nedavno su naoružani američki policajci nasilno razbili blokadu mosta između saveznih država Kentaki i Ohajo.

Oko 100 ljudi je prešlo most sa strane Ohaja. Međutim, demonstrante je dočekalo skoro 50 policajaca iz Kovingtona u Kentakiju, koji su pesnicama udarali blokadere i gađali ih puškama za pejntbol.

