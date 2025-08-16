Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić komentarisala je izjavu poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankice Janković koja je istakla da "ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke jer im zaštitu nisu pružili oni koji su to dužni".

- Ovo je žena koja je na osnovu parlamentarne većine koju je obezbedila Srpska napredna stranka dobila DVA (2) mandata na mestu povernika za zaštitu ravnopravnosti. U to vreme nije imala ni jednu primedbu, štaviše optuživali su nas da smo podrškom Brankici Janković ukinuli nezavisne institucije jer je SNS kadar - napisala je Brnabić na X nalogu i dodala:

- Ova izjava je izjava osobe koja ima nula ličnog i profesionalnog integriteta, a potreban joj je novi posao jer joj u novembru ove godine ističe i drugi mandat, nakon koga zakonski ne može da aplicira za treći. Ovo je preporuka strancima, aplikacija za novi posao u nekoj međunarodnoj organizaciji ili NVO i ništa više od toga. Najviše govori o gospođi Janković, a baš ništa o temi o kojoj priča. Posebno imajući u vidu da je za ravnopravnost u Srbiji učinila - baš ništa, a da je poverenje građana u instituciji koju vodi nepostojeće - pošto ni ne znaju da ta institucija postoji.

- Pljuni, Brankice, Srbiju jače, možda dobiješ bolji posao od stranaca. Mogla bih traktat da napišem o glupostima koje je izrekla, ali ko će se baviti ovakvim ljudima - zaključila je Ana Brnabić.

