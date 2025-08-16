Slušaj vest

Slobodan Milinković zvani Piki uhapšen je danas u akciji MUP i BIA, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici.

Milinković je putem društvenih mreža širio lažnu vest da je maloletni demonstrant u Valjevu preminuo nakon intervencije policije.

Ovo je čovek koji je širio lažne vesti o smrti dečaka iz Valjeva Izvor: Printscreen

On je u snimku rekao da je "dečak na smrt pretučen" i da navodno prete njegovoj porodici.

- Ja čekam informacije i objavljujem umesto roditelja - čuju se reči Milinkovića na snimku.

Po isteku 48 sati zadržavanja, on će biti proveden Osnovnom javnom tužilašrvu u Mionici.

Iznošenje i prenošenje lažnih vesti ili tvrdnji predstavlja krivično delo izazivanje panike i nereda.

Ovo krivično delo čini onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja.

Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna.

Ne propustitePolitika"DA IZBEGNEMO PROLIVANJE KRVI" Reakciju policajca svi treba da vide! Našao se licem u lice sa opozicionarom, pa poručio: "Ja ću vas kao čovek zamoliti..."
Screenshot 2025-08-16 141923.png
PolitikaVEČERAS SE OČEKUJE NAJJAČI NAPAD BLOKADERA! Spremaju potpuni haos na ulicama, planiraju noć GORU NEGO U NOVOM SADU
IMG-20250814-WA0079.jpg
PolitikaOVAKO NEMAČKA POLICIJA HAPSI BLOKADERE: Devojčici od 13 godina pokrili oči, tretiraju je kao opasnost po bezbednost! Nemaju milosti ni prema kome (ŠOK VIDEO)
berlin.png
PolitikaTUŽILAŠTVO HITNO REAGOVALO: Izdat nalog za identifikovanje osobe koja poziva na napad na policiju sonom kiselinom
Screenshot 2025-08-15 115134.png