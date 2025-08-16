Slušaj vest

Udruženje novinara Srbije (UNS) osuđuje fizički napad na novinarsku ekipu televizije Informer, novinara Vladimira Savića i snimatelja Petra Mladenovića koji se sinoć dogodio dok su izveštavali sa protesta ispred gradske kuće u Novom Sadu i traži da se napadači kazne.

Novinar Informera Vladimir Savić kaže za UNS da se napad dogodio u 22.30 časova, u pešačkoj zoni ispred gradske kuće, kada se okupila grupa ljudi koja im je, kako tvrdi, pretila ubistvom i vređala ih.

- U jednom trenutku razbijena nam je kamera. Primio sam nekoliko udaraca u leđa. Snimatelj je tom prilikom zadobio povrede glave i noge. Najviše udaraca je zadobio u predelu desne slepoočnice, ima više hematoma na glavi - istakao je Savić i dodao da je nakon incidenta snimatelj primljen u Urgentni centar.