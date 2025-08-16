Slušaj vest

U opisu snimka je i poruka predsednika: "Ne mogu više o nasilju najgorih, ovo je ozbiljan rad za sve pristojne ljude u Srbiji."

- Dragi narode, kakve god mere da smo donosili, uvek bi oni koji ostvaruju ogromne profite našli način da prevare i vas i državu. Ovog puta neće moći, jer smo se dosetili da uradimo dubinske, suštinske, dugotrajne i kratkoročne mere kojima ćemo da obezbedimo bolji životni standard za građane Srbije, bolje uslove za naše proizvođače, one koji jesu dobavljači za velike trgovinske lance. I da spustimo hiperinflatorni pritisak od kog probleme ima svako od nas i svaka naša porodica - istakao je predsednik Aleksandar Vučić.

On je potom pokazao na flašu ulja ispred njega, i rekao je da ono košta oko 200 dinara.

- Ukoliko mi postignemo ono što je naša namera, ono neće biti preko 160-170 dinara. Ovo mleko, litar je oko 155 dinara. Ono vas neće koštati više od 130 dinara. Ovaj šećer je 112 dinara, on ne sme da pređe 100 dinara, ukoliko mi svoj posao uradimo. 2600 dinara je kilogram ove kulen kobasice. Odlično. Ali malo ko može sebi da priušti kilogram od onih koji imaju niža primanja, a ako bi ta cena išla na tek nešto iznad 2000 dinara, onda bi mnogi naši ljudi koji imaju manje plate i niže penzije mogli to sebi da priušte i moći će - rekao je predsednik.

Ova kafa je skoro 500 dinara, rekao je Vučić i istakao da ta cena može i mora da ide niže.