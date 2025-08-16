DVOJICA DEMONSTRANATA PRIZNALA KRIVICU ZA NAPADE NA POLICAJCE Zaključili sporazume sa VJT, evo koje su kazne dobili
Dvojica demostranata danas su na saslušanju priznala krivicu za napade na policajce tokom protesta u Beogradu 14. avgusta i zaključili su sporazume sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu na osnovu kojih će biti osuđeni na uslovne i novčane kazne zatvora, potvrđeno je u tom tužilaštvu.
Srđan Đ. (54) iz Beograda priznao je krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i 11 meseci sa rokom proveravanja od 4 godine i novčanu kaznu od 10.000 dinara.
On je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 22.45 časova na raskrsnici ulica Bulevar Mihaila Pupina i Džona Кenedija vršio nasilje na javnom skupu, tako što je limenkom piva, gađao policijske službenike u kordonu i fizički se opirao hapšenju.
Strahinja R. (21) iz Valjeva priznao je isto krivično delo za uslovnu kaznu zatvora od jedne godine i šest meseci i novčanu kaznu od 10.000 dinara.
Prema sporazumu Strahinja R. je priznao da je 14. avgusta 2025. godine oko 00,20 časova u Beogradu na raskrsnici Beogradske ulice i Bulevara kralja Aleksandra vršio nasilje na javnom skupu, tako što je u više navrata flašama i flašama sa fiziološkim rastvorom gađao policijke službenike PJP Policijske brigade koji su bili u kordonu i obezbeđivali skup.
Sporazumi su predati Višem sudu u Beogradu radi odlučivanja o njihovom potvrđivanju.