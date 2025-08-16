Slušaj vest

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da se u bolnici u Valjevu nalaze četiri učesnika protesta od prethodnih dana, da imaju lakše povrede kao i da će oni danas i sutra izaći iz bolnice, kao i da će Ministarstvo podneti krivičnu prijavu protiv onih koji šire paniku.

On je to rekao novinarima povodom medijskih napisa da se u valjevskoj bolnici nalaze teško povređeni maloletnici kojima otkazuju bubrezi i koji se bore za život.

- Tu su četiri mlađe osobe - najmlađa R.D. je 2000. godište, I.D. 1980, L.P. - 1986 i V.Đ. 1999 godište. Oni su u valjevskoj imaju lakše povrede, jedan deo danas ide kući jer nema potrebe da budu tu jedan deo sutra. To je istina i to što se desilo i što su realne činjenice. Oni se osećaju dobro i izlaze danas i sutra - rekao je Lončar.

On je rekao, vezano za navode potpredsednika Demokratske stranke Miodraga Gavrilovića i novina Vreme da je dete od 16 godina povređeno i da mu se bore za život i da su mu bubrezi otkazali, da to ne postoji.

Foto: Kurir Televizija

- Ne postoji normalan čovek u Srbiji da ne zna da kada dete ima ispod 18 godina ide u dečiju bolnicu - u Valjevu dečije odeljenje, ili u Tiršovu i Institut za majku i dete, a ne da se vodi u prvatnu bolnicu. A mi privatne bolnice sa tim kapacitetom nemamo - rekao je Lončar.

Kako je rekao, nada se da su građani Srbije shvatili da postoje ljudi i mediji koji lažu, ne samo što je laž već i širenje panike.

- Protiv tih ljudi Ministarstvo će podneti krivičnu prijavu za širenje panike. Molim sve građane Srbije da znaju da kada neka vest dolazi sa N1, Nove s, magazina Vreme da su čista laž to je vreme pokazalo do sada. Oni su su prešli svaku grabicu i to je scenario obojenih revolucija - da lažu i izazivaju uznemirenost i paniku. Sve je laž, deo obojene revolucije, na vama je da procenite šta hoćete, a šta da ne čitate - rekao je on.

Ministar Lončar je naglasio da ne postoji dete od 16 godina koje je preminulo u Valjevu i da građani ne treba da nasedaju na vesti o tome.

- Mi ćemo podneti krivične prijave i protiv onih koji su to uradili i protiv svih koji ubuduće budu lagali i širili paniku koristeći zdravstveni sistem, ljudske sudbine i zlouoptrebljavajući decu da izazovu nešto što nisu mogli do sada da bi rušili vlast državu i da naude Vučiću - rekao je Lončar.

On je građanima poručio da ne zloupotrebljavaju decu i zdravstvena stanja.

- Ljudi manite se ćorava posla, prizovite se pameti velike su vrućuine sigurno utiče na vas utiče na sve, ali nemojte zloupotrebljavati decu zdravstvena stanja i slične stvari uvek će vam se to vratiti i neće izaći na dobro - naveo je Lončar.