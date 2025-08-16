Slušaj vest

Savić je opisao šta se desilo te večeri dok je bio na redovnom novinarskom zadatku.

- Sinoć oko 22 i 30 časova izveštavali smo sa neprijavljenog skupa u Novom Sadu, u blizini Gradske kuće, kada nam je prišla grupa ljudi od 20-30, možda čak i 50 njih, predvođeni nekim autoprevoznikom Jaćimovićem. Ja u prvom momentu nisam ni primetio tj prepoznao njega, već sam putem slušalica u programu čuo sam mog urednika Dragana Vučićevića koji je rekao: Evo ga Jaćimović. Okrenuo sam se ka njemu, on je počeo da podiže tenzije - rekao je Savić.

Dodao je da su se potom okupila i druga lica koja su se približila, a potom su krenuli da urlaju i viču.

Vladimir Savić, novinar Informer TV koga su sinoć napali blokaderi u NS Izvor: Privatna arhiva

- Petar snimatelj i ja smo se rotirali u krug. Bili su sa svih strana, nismo imali gde da se sklonimo. Mi smo krenuli ka hotelu Pupin, međutim jedna grupa je Petra odvojila u jednu stranu, cilj im je bila kamera, pošto su snimljeni svi. Mene su počeli da gađaju u leđa, i primio sam neke udarce, ne znam da li su bile ruke ili noge, letele su i kamenice i topovski udari. Za mnom su poletela još neka lica, primetio sam kod njih i teleskop palice. Tada su pritrčali neki građani koji su zaustavili huligane - opisao je Savić.

On ističe da je reakcija policije u tom delu Novog Sada juče zakasnela.