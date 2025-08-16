Slušaj vest

Blokaderi su i sinoć, treći dan zaredom, divljali na ulicama prestonice, ali i drugih gradova, a za ostvarivanje svog cilja nisu birali sredstva — dok su kao meta ponovo bili policijski službenici. 

Kako je i potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao sinoć tokom obraćanja nakon stravičnih scena na ulicama prestonice, u napadima je povređeno 6 policajaca a uhapšeno je 38 lica zbog ugrožavanja javnog reda i mira. 

Tako je sinoć došlo do obračuna sa policijom ispred Generalštaba, gde su blokaderi upotrebili pirotehnička sredstva u svom napadu na policiju. Ispred zgrade je u jednom trenutku u toku večeri došlo i do požara kada se zapalilo drvo u blizini zgrade. 

Blokaderi su tokom sinoćnjeg napada isprevrtali kontejnere po ulici Kneza Miloša, a potom počeli da zasipaju pripadnike policije hemijskim sredstvima i staklenim klikerima, dok je policija za to vreme stajala mirno trpela najgore nasilje. 

Napad na policiju ispred zgrade Generalštaba pogledajte u nastavku: 

Podsećamo, sinoć je napadnuta i ekipa Informer TV u Novom Sadu, prilikom čega je snimatelj Petar zadobio višestruke povrede, o čemu možete pročitati OVDE.

Na nasilnom protestu blokadera je ispred iste zgrade Generalštaba došlo do razgovora između komandanta policijske brigade Radoslava Repca i odbornika Zeleno-levog fronta (ZLF) Zdravka Jankovića — a zbog reakcije policajca priča cela Srbija — šta je rekao i oduševio možete pročitati u našem tekstu OVDE.

Kurir.rs

