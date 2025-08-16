Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se povodom smrti čuvenog Dena Tane.

- Rastužila me je vest o smrti Dobrivoja Tanasijevića, čuvenog Dena Tane, uspešnog poslovnog čoveka, velikog Zvezdaša i nadasve patriote koji nikada nije zaboravio svoju Srbiju.

Kako je istakao, Tana je imao "čudan životni put, gotovo filmski, tokom koјeg јe uspostavio broјne kontakte sa nekim od naјuticaјniјih ljudi iz sveta biznisa i politike, kako u Sјedinjenim Državama, tako i na globalnom nivou".

- Upravo ti kontakti i prijateljstva Dena Tane, bili su od koristi i našoj zemlji kada nam je to bilo potrebno i po tome ćemo ga uvek pamtiti. Izražavam duboko saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Neka počiva u miru.

