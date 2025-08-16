Slušaj vest

"Naravno da su blokaderi ponovo oskrnavili srpsku trobojku. Oni "opravljaju" zastavu za koju su generacije živote dale", napisala je predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, reagujući na pisanja medija. 

- Oni jednostavno ne mogu, a da ne kidišu na nacionalne simbole ove zemlje. I to svima govori sve o njima, njihovom odnosu prema Srbiji i šta bi od Srbije ostalo da se oni pitaju - napisala je na svom X nalogu. 

Kurir.rs

