Blokaderi koji već četiri dana sprovode nasilje na ulicama širom Srbije, večeras su se okupili Valjevu kako bi sproveli novu akciju nasilništva.

U međuvremenu, blokaderi su zapalili i prostorije Srpske napredne stranke u Valjevu.

1/5 Vidi galeriju Zapaljene prostorije SNS u Valjevu Foto: Printscreen Informer TV

Protest u Valjevu

Kako smo ranije pisali, na ovom protestu blokadera među glavnim kolovođama nalazio se i bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Foto: Kurir

Takođe, sa blokaderima šeta i glumac Dragan Bjelogrlić.

Foto: Kurir

Haosi na ulicama već četvrti dan

Kako smo ranije pisali, u gradovima širom naše zemlje blokaderi su i prethodnih večeri napadali policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Sve je počelo u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Neredi su eskalirali u sredu uveče, a najkritičnije je bilo u Novom Sadu, gde su blokaderi u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke.

Situacija je došla do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

U četvrtak su najstravičnije scene zabeležene u Valjevu, gde su blokaderi bili naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na protestima u četvrtak policija je masovno i brutalno napadnuta širom Srbije, povređeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Juče, u petak, blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima, prosipali staklene klikere, dok su pripadnici MUP za sve to vreme stajali mirno.

Kao i prethodnih noći, isprevrtali su kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom krenuli u napad na policiju.

Dačić je na konferenciji za novinare posle ponoći rekao da je sinoć uhapšeno 38 lica. Istakao je da je policija uspostavila javni red i mir koji je bio narušen napadom na policiju u ulici Kneza Miloša i da je razbila grupe demonstranata.