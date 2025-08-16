Slušaj vest

Blokaderi koji već četiri dana sprovode nasilje na ulicama širom Srbije, večeras su se okupili Valjevu kako bi sproveli novu akciju nasilništva.

Na ovom protestu blokadera među glavnim kolovođama nalazi se i bivši košarkaš Vladimir Štimac.

Foto: Kurir

Takođe, sa blokaderima šeta i glumac Dragan Bjelogrlić.

Foto: Kurir

Kako smo ranije pisali, u gradovima širom naše zemlje blokaderi su i prethodnih večeri napadali policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Sve je počelo u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Neredi su eskalirali u sredu uveče, a najkritičnije je bilo u Novom Sadu, gde su blokaderi u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke.

Situacija je došla do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

U četvrtak su najstravičnije scene zabeležene u Valjevu, gde su blokaderi bili naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane.

Kako je izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, na protestima u četvrtak policija je masovno i brutalno napadnuta širom Srbije, povređeno je 75 policijskih službenika, oštećeno nekoliko vozila i uništeno više od 70 komada zaštitne opreme.

Juče, u petak, blokaderi su ponovo palili i uništavali sve što im se našlo na putu. Gađali su policiju pirotehnikom, hemijskim sredstvima, prosipali staklene klikere, dok su pripadnici MUP za sve to vreme stajali mirno.

Kao i prethodnih noći, isprevrtali su kontejnere po Ulici kneza Miloša, a potom krenuli u napad na policiju.

Dačić je na konferenciji za novinare posle ponoći rekao da je sinoć uhapšeno 38 lica. Istakao je da je policija uspostavila javni red i mir koji je bio narušen napadom na policiju u ulici Kneza Miloša i da je razbila grupe demonstranata.