BEOGRAD - Blokaderi i večeras nastavljaju da prave haos širom Srbije, a kako su prethodno najavili - planiraju još veći i gori napad na državu i policiju.

Grupa blokadera krenula je na protest, te su viđeni u blizini "Merkatora" i pozorišta lutaka "Pinokio".

Kako se može videti na snimcima, pojedini su naoružani motkama.

Protest u Beogradu Izvor: Kurir

Naime, plan blokadera u Beogradu je da izvrše napad na prostorije Srpske napredne stranke na Novom Beogradu.

Kako smo ranije pisali, za večeras je planiran do sada najjači napad blokadera na državu i snage policije.

Kako saznajemo, isplanirano je nasilje gore nego u Novom Sadu, kada su pokušali da spale ljude u prostorijama Srpske napredne stranke.

Poslednje četiri večeri u Srbiji obeležilo je nezapamćeno nasilje blokadera. U gradovima širom naše zemlje napadali su policiju motkama, kamenicama, pirotehničkim sredstvima, demolirali prostorije Srpske napredne stranke, palili kontejnere...

Sve je počelo u Vrbasu i Bačkoj Palanci, ali i na nekoliko izolovanih lokacija u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu.

Neredi su eskalirali u sredu uveče, a najkritičnije je bilo u Novom Sadu, gde su blokaderi u napadu na prostorije SNS u Bulevaru oslobođenja, pokušavajući da se probiju do pristalica ove stranke, koristili kamenje, motke i šipke.

Situacija je došla do te mere da su prostorije SNS bile zapaljene tokom noći, a policija je intervenisala kako bi smirila sukobe.

U četvrtak su najstravičnije scene zabeležene u Valjevu, gde su blokaderi bili naoružani motkama, a kamenice su letele na sve strane. Sve o tome pročitajte u posebnom tekstu klikom ovde.