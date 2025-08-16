"Za razliku od nekih glumaca koji koriste svoju popularnost da raspaljuju oganj mržnje u Srbiji, da blate časne policajce, koje čekaju kod kuća njihova deca, dok se oni bore sa huliganima, ja čvrsto verujem da su policajci vitezovi, a da su ovi koji se kukavički kriju iza maski, koji pale gradove i priželjkuju nečiju smrt, horda plaćenih zombija", istakao je na svom Instagram nalogu glumac Lazar Ristovski.