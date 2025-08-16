Politika
"HORDA PLAĆENIH ZOMBIJA" Ristovski: Drage kolege glumci, uzmite se u pamet da smirujete mržnju, a ne da je raspaljujete
"Za razliku od nekih glumaca koji koriste svoju popularnost da raspaljuju oganj mržnje u Srbiji, da blate časne policajce, koje čekaju kod kuća njihova deca, dok se oni bore sa huliganima, ja čvrsto verujem da su policajci vitezovi, a da su ovi koji se kukavički kriju iza maski, koji pale gradove i priželjkuju nečiju smrt, horda plaćenih zombija", istakao je na svom Instagram nalogu glumac Lazar Ristovski.
Uz odlomak iz filma "Balkanska pravila", Ristovski je dodao i sledeće:
- Drage kolege glumci, uzmite se u pamet i iskoristite svoj ugled i popularnost, koju ste stekli u ovoj državi i od državnih para, da smirujete mržnju, a ne da zarad trenutne popularnosti, izazivate posledice zbog kojih ćete se kasnije gorko kajati.
