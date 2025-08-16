- Da li si ti, Srbine, toliko proklet, da opet udaraš na svog brata, na svog komšiju, na samog sebe? Koliko puta ćemo mi sopstvenim rukama da drobimo svoju zemlju? Pa da li bilo ko misli da ovi što nas tapšu sa belosvetskih adresa zaista nešto dobro žele našoj deci? Pa ako žele dobro našoj deci što pustiše našu decu na milost i nemilost Kurtiju? Kako se tamo nisu setili da jedno slovo potroše, tukli su nam decu na praznike – naglasila je ona.

- A ovamo se „brine“ za našu decu, pa čuva našu decu od srpske policije. Pa nemojte vi gospodo da čuvate našu decu od srpske policije, čuvajte vi našu decu od Kurtijeve policije. Zato što je Kurtijeva policija našu decu, ali doslovno decu, kada kažem decu zaista to mislim, tukla, ubijala i progonila. Bez kazne, bez pravde. Od koga vi čuvate... Ta policija bi život dala za svakog od nas, život bi dali, i davali su. I sada neko će njima tu da deli lekcije šta je država, i da izađe, juče se ispilio, i da stoji ispred štita i da priča njemu šta je država i da je on izdajnik, a ti ljudi su krvarili za ovu zemlju, a sad treba da krvare tako što će da ih pogodi srpska ruka –rekla je Milica Đurđević Stamenkovski, i zaključila: