Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije osuđuje napad blokadera na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.

- Ovakav čin je nedopustivi udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen - naglašava Vujić.

Ministar poručuje da će počinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.

- Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje - ističe Vujić.

