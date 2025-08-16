Saopštenje
"OVAKAV ČIN JE NEDOPUSTIV I MORA BITI KAŽNJEN!" Ministar pravde Nenad Vujić osuđuje napad blokadera na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu
Ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić najoštrije osuđuje napad blokadera na zgradu Javnog tužilaštva u Valjevu.
- Ovakav čin je nedopustivi udar na institucije pravne države i mora biti najoštrije kažnjen - naglašava Vujić.
Ministar poručuje da će počinioci biti brzo identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, jer nijedan napad na pravosuđe i državne institucije ne može i neće biti tolerisan.
- Ministarstvo pravde pruža svu podršku u odbrani poretka i pravne države kao i zaštiti pravosudnih institucija. Ulica nikad ne sme da optužuje i presuđuje - ističe Vujić.
Kurir.rs
