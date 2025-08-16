Slušaj vest

VALJEVO - Situacija u Valjevu sve je napetija, dok blokaderi tokom čitave večeri razbijaju i uništavaju sve pred sobom, stvarajući atmosferu straha, divljaštva i nestabilnosti.

Naime, blokaderi su sada razbili i zapalili i jedan kafić samo zato što misle da je vlasnik tog lokala na bilo koji način povezan sa Srpskom naprednom strankom.

Razbijaju i pale i javnu i privatnu imovinu kako im se prohte, uverenі da im je sve dozvoljeno. A istina je da vlasnik tog kafića nije ni član SNS-a, a kamoli funkcioner!

Inače, blokaderi koji već četiri dana sprovode nasilje na ulicama širom Srbije, večeras su se okupili Valjevu kako bi sproveli novu akciju nasilništva. Nastavili su svoj haos i na ulicama Beograda.

Blokaderi su u Valjevu demolirali prostorije SNS i zgradu Opštine.

Kako se može videti na brojnim snimcima, blokaderi ruše i uništavaju sve pred sobom