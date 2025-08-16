Slušaj vest

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić obraća se iz Palate Srbija povodom scena nasilja i divljaštva blokadera na ulicama širom Srbije.

- Kao i prethodnih dana i večeras je došlo do drastičnog narušavanja javnog reda i mira i brutalnog napada i na policijske snage gde su bile prisutne ali i demoliranja i paljenja i objekata političkih stranaka, ali i državnih organa.

- Najviše je incidenata bilo u Valjevu, Beogradu i Novom Sadu. U Valjevu su zapaljene prostorije SNS-a, srećom unutra nije bilo nikoga, možda bi bilo i životno ugroženih - rekao je istakavši šta bi bilo da je nekog bilo unutra u tom trenutku.

- Demolirani su i objekti Gradske uprave i Tužilaštva. Napadnute su i prostorije drugih političkih stranaka. Očigledno je da ne postoji politički život u Srbiji, da samo oni budu na političkoj sceni. U Valjevu je večeras bilo oko 4.000 ljudi. Skupili su se iz cele Srbije.

- Policija je uspostavila javni red i mir. Što se tiče Beograda, bilo je prisutno negde oko 1.300 ljudi ali su bili izuzetno agresivni. Gađali su policiju zapaljivom tečnošću, puškama za paint ball, i tako dalje...

- U Novom Sadu je bilo prisutno oko 5.000 ljudi. Jedan žandarm je zasad povređen u Valjevu. Do sada je uhapšeno 18 ljudi, ali će taj broj sigurno biti veći. Svi koji su kršili zakon biće uhapšeni, neće se tolerisati kršenje zakona.

Dačić je još jednom pozvao je sve na javni red i mir.

- Napadi na policiju su bili brutalni svih ovih dana. U protekla četiri dana skoro 130 policijskih službenika je povređeno - otkrio je.

- Danas je bilo nekih manipulacija i lažnih vesti. Neki mediji su preneli to da je mladić koji je navodno pretučen preminuo. Niti ima prezime niti postoji ikakva potvrda takve informacije, zahtevamo da se takve laži spreče. To smo proverili, ta informacija se pokazala kao lažna. Svi koji su širili lažne vesti biće uhapšeni i predati na dalje zahteve Tužilaštva.

Blokaderi koji već četiri dana sprovode nasilje na ulicama širom Srbije, večeras su se okupili Valjevu kako bi sproveli novu akciju nasilništva. Nastavili su svoj haos i na ulicama Beograda.

Blokaderi su u Valjevu demolirali prostorije SNS i zgradu Opštine.

Kako se može videti na brojnim snimcima, blokaderi ruše i uništavaju sve pred sobom, a više o tome pročitajte u posebnoj vesti KLIKOM OVDE.